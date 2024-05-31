Aslı Bekiroğlu oyucuları kızdıracak hayalini açıkladı

Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu 'Zaten Show' programına konuk oldu. Bekiroğlu, bu yıl 5 televizyon dizisi ve 3 sinema filmi çektiğini belirtti.

Ünlü isim, oyunculuk dışında gerçekleştirmek istediği hayalini de açıkladı.

“ÇOK SEVİYORUM”

Sinan Sicimoğlu ile birlikteliği sona eren Aslı Bekiroğlu, kendisi gibi hem oyuncu hem de sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Aslı Bekiroğlu, son olarak Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu 'Zaten Show' programına konuk oldu.

YouTube programında samimi açıklamalarda bulunan Bekiroğlu, hayalinden bahsetti:

“HAYALİM ŞARKICI OLMAKTI”

Heyecanla yakında hayata geçecek projelerinden bahseden Bekiroğlu, “Bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı” dedi.

En yoğun dönemlerinden birisini yaşayan oyuncu, hem dizilerde hem de sinema filmlerinde çalışmalar yaptığını katıldığı programda açıkladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan 'Adı Mutluluk' dizisi ile yaşayan, 'Beni Böyle Sev', 'İkimizin Yerine', 'Gülümse Yeter', 'Yol Arkadaşım', 'Jet Sosyete' gibi projelerde rol alan 28 yaşındaki

Bekiroğlu, “Bir gün şarkıcılık üzerinden para kazanmak ister misin?" sorusuna ise tereddütsüz "Evet, tabii ki isterim” yanıtını verdi.