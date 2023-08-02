Aslı Enver bir aylık kızıyla yeni fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak geçtiğimiz ay ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Enver, minik kızıyla çekilen yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver bir aylık kızıyla yeni fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Nikâhtan sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

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Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.

İŞTE ELAY BEBEK

Güzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ailesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

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Ünlü isim, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.

39 yaşındaki Enver, son olarak 6.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden minik kızıyla bir paylaşım daha yaptı.

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Eşinin yanında otururken Elay'ı kucakladığı görülen Aslı Enver'in bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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