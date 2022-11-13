Aslı Enver evlendi mi? Aslı Enver kiminle evlendi? Aslı Enver kimdir?

Aslı Enver dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evlendiğini duyurdu. Paylaşımında sade ir nikah kıyıldığı görülen Aslı Enver’in evlendiği kişi merak ediliyor. Peki, Aslı Enver kiminle evlendi? Aslı Enver kimdir? Berkin Gökbudak kimdir?

Sürpriz bir şekilde evlendiğini duyuran Aslı Enver’in evlendiği kişinin bir süredir birlikte olduğu Berkin Gökbudak olduğu öğrenildi. 38 yaşındaki Aslı Enver, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi.

Aslı Enver, bir dizi fotoğrafa yer verdiği paylaşımına "Evet" notunu da ekledi. Enver'in takipçilerinden bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi. Aslı Enver'in bir süredir birlikte olduğu Gökbudak'ın, güzel oyuncuya yıl başında evlilik teklif etmesi bekleniyordu.

ASLI ENVER İLK EVLİLİĞİNİ BİRKAN SOKULLU İLE YAPMIŞTI

Aslı Enver, ilk evliliğini meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında yaptı. Bu evlilik, üç yıl sonra bitti. Güzel oyuncu, bu evliliğin ardından Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan ile aşk yaşamıştı.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver 10 Mayıs 1984’te Londra’da dünyaya geldi.

Pera Güzel Sanatlar Lisesinden ve Haliç Üniversitesi'nin tiyatro bölümünden mezun olan Aslı Enver kariyerinin ilk başında TRT de yayınlanan bir sitcomda 2 dakikalık bir rol aldıktan sonra Ayna adlı kısa filmde oynamıştır.

Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisi ile Mine Ergün karakterini canlandırarak çıkış yapan Aslı Enver Hayat Bilgisi ve Suskunlar dizilerinde de yer almıştır.

Aslı Enver D yapım'ın Kanal D 2013 sezonu için hazırlamış olduğu Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini canlandıran oyuncu; Bana Artık Hicran De adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.

Aslı Enver, 2015 yılında Mutlu Ol Yeter dizisiyle başrol oyunculuğunu devam eden ve 2015 yılından bu yana Dolunay Soysert'le oynamış olduğu Personel oyununda Emma’yı canlandırmaktadır.

Aslı Enver 2015 yılında çekilen Kardeşim Benim' de Murat Boz'la yakınlaşmasının ardından 2016'da ilişkilerinin başladığını duyurdular. Daha sonra 6 Mayıs 2017 tarihinde ayrılmıştır.

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Aslı Enver'in sürpriz şekilde evlendiği Berkin Gökbudak, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. Galatasaray Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nde yüksek lisans yapan Gökbudak'ın önceki evliliğinden 8 yaşında bir çocuğu bulunuyor.