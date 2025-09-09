Aslı Enver geri dönüyor: Ayna dizisinde yeni partneri İbrahim Çelikkol!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022’de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.

Sürpriz evliliğin ardından Enver’in iki aylık hamile olduğu öğrenilmiş; oyuncu, rol alacağı diziyi hamileliği nedeniyle bırakmıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızı Ela’yı dünyaya getirdikten sonra vaktini tamamen ona ayıran Aslı Enver, setlere uzun süre ara vermişti.

Aslı Enver şimdi setlere dönmek için hazırlanıyor.

Enver, O3 Medya’nın Disney Plus için hazırladığı Ayna dizisiyle anlaşma sağladı. Serkan Yörük’ün yazdığı, Hülya Gezer’in yönettiği dizide başarılı oyuncu “Serra” karakterini canlandıracak.

YENİ PARTNERİ KİM OLDU?

Aslı Enver Ayna dizisinde İbrahim Çelikkol’la başrolü paylaşacak. Avukat Sarp’la evli olan Serra’nın hayatı gittiği bir sergide değişecek.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısıdır. 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra, İngiltere’de doğdu.

Türk bir baba ve Kıbrıslı Türk bir annenin kızı olan Enver, çocukluğunun bir kısmını Londra’da geçirdi, 12 yaşında Türkiye’ye döndü.

Eğitimine İstanbul’da devam eden Aslı Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu, ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

Aslı Enver, oyunculuk kariyerine 2002 yılında “Sıla” dizisindeki küçük bir rolle adım attı. Ancak asıl çıkışını 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Mine karakteriyle yaptı.

Bu dizi, gençlik dizisi olarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve Enver’in tanınırlığını artırdı.

Ardından Suskunlar (2012), Kayıp (2013), Bana Artık Hicran De (2014) ve özellikle İstanbullu Gelin (2017-2019) gibi projelerde başrol oynayarak kariyerini sağlamlaştırdı.

İstanbullu Gelin’deki Süreyya karakteri, Enver’in en ikonik rollerinden biri olarak kabul edildi.

Tiyatro sahnesinde de aktif olan Enver, “Kral Çıplak” gibi oyunlarda yer aldı. Ayrıca 2012 yılında “Kardeşim Benim” adlı sinema filminde rol alarak beyazperdede de boy gösterdi.

Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi. Aynı yıl kızı Elay’ı dünyaya getirdi. Enver, anne olduktan sonra bir süre setlere ara verdi.

