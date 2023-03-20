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Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün Arayış dizisinden ilk fotoğraflar geldi

Ünlü oyuncu Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı Arayış, dizisi izleyiciyle Disney+’ta buluşacak. Merakla beklenen dizinin ilk fotoğrafları da ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 13:20
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Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün Arayış dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün Arayış dizisinden ilk fotoğraflar geldi
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Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü başrollerinde buluşturan ve şimdiden merakla beklenen ‘Arayış’ dizisinden ilk kareler paylaşıldı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu ‘Arayış’ dizisinden ilk kareler paylaşıldı.

Gizemli bir adada, bir kadının kendini arayış hikayesini konu alan ‘Arayış’ dizisinin başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür paylaşırken, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu’nun yer aldığı zengin oyuncu kadrosu onlara eşlik ediyor.

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır.

Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.

Metafizik, varoluş ve aşk temalarına vurgu yapacak orijinal dizi yakında sadece Disney+’ta yerini alacak.

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