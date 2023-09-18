Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Aslı Enver, iki ay önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Enver, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte yeni bir paylaşım yaptı.

Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuş; nikahtan sonra Enver'in hamile olduğu öğrenilmişti.

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Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti, 4 Temmuz'da sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıkları kızlarına Elay adını vermişti.

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"HOŞ GELDİN ELOŞ'UM"

Ünlü isim, kızının doğumunu duyurduğu gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.

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Şimdilerde vaktini kızıyla ilgilenerek geçiren Aslı Enver, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
Minik kızıyla kamera karşısına geçen güzel oyuncu, bebeğini kucağında taşıdığı anları Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştı.

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