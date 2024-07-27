Aslı Enver’in makyajsız hali olay oldu. Herkes aynı şeyi söyledi

Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin ve Babil gibi birçok başarılı projeyle adından söz ettiren Aslı Enver oyunculuğa ara vererek kızı Elay ile ilgileniyor.

Tatilinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Enver, son olarak makyajsız ve filtresiz pozlar paylaştı.

Doğal haliyle sosyal medyada büyük ilgi gören Enver’e birçok kişi tarafından "doğal güzellik", "doğallık denilince akla gelen isim" gibi yorumlar yapıldı.

Estetik müdahaleden uzak, gerçek güzelliğiyle hayranlarını etkileyen Aslı Enver, sosyal medyada gündem oldu.

ASLI ENVER KİMDİR?

10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da doğan Aslı Enver, Kıbrıslı bir Türk babanın ve Türkiye'den eğitim için Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Enver,12 yaşına kadar Londra’da yaşadı. Ailesiyle birlikte Türkiye’ye döndükten sonra, annesinin desteğiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi ile Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Kariyerine TRT'de yayınlanan bir sitcomda küçük bir rolle başlayan Enver, ilk dikkat çekici çıkışını Kanal D'de yayınlanan “Kavak Yelleri” dizisinde Mine Ergün karakteriyle yaptı. Ardından “Hayat Bilgisi” ve “Suskunlar” gibi önemli dizilerde rol almış, “Kayıp” dizisinde Özlem Albayrak karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, “Bana Artık Hicran De” ve “Mutlu Ol Yeter” dizilerinde başrol oynadı. 2015 yılında Dolunay Soysert ile birlikte sahnelediği “Personel” adlı oyunda Emma karakterini canlandırdı.

Aslı Enver’in sinema kariyeri de oldukça başarılıdır. “Enver, Kış Uykusu”, “Tamam Mıyız?” ve “İkimizin Yerine” gibi filmlerdeki performanslarıyla yeteneğini kanıtladı.

Özel hayatında ise, Birkan Sokullu ve Berkin Gökbudak ile evlilik yapmıştır. Berkin Gökbudak ile olan ilişkisinden Elay adında bir kızı bulunmaktadır.

ASLI ENVER'İN FİLMOGRAFİSİ:

2002: Ayna (Egemen Sancak - Kısa Film)

2013: Tamam mıyız? (Beste - Çağan Irmak - Sinema Filmi)

2016: Kardeşim Benim (Zeynep Uysal - Mert Baykal - Sinema Filmi)

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