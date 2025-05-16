Aslıhan Güner kız kardeşleriyle düşman çatlattı: Benzerlikleri 'yok artık' dedirtti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aslıhan Güner kız kardeşleriyle düşman çatlattı: Benzerlikleri 'yok artık' dedirtti

Rol aldığı projeler ve güzelliğiyle adından sıklıkla söz ettiren Aslıhan Güner son olarak Kanal D’de yayınlanan Yalan dizisinde canlandırdığı Melike Karaca karakteri ile izleyenlerin beğenisini toplamıştı. Reklamı anlaşmalarını sürdüren oyuncu son olarak yüzü olduğu saç bakım markasının yeni reklam filminin tanıtımında boy gösterdi. Ünlü oyuncunun kardeşini görenler gözlerine inanamadı.

Kuzey Yıldızı, diriliş Ertuğrul, yalan gibi başarılı projelerle adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu Aslıhan Güner son olarak yüzü olduğu saç bakım markasının yeni reklam filminin tanıtımında kameralar karşısındaydı. Ünlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği bu kadarı da olmaz dedirtti.

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GÜNDEM OLDULAR

Özel hayatına çok fazla kameralara yansıtmayan güzel oyuncunun, yeni reklam filminin tanıtımına kardeşiyle gelmesi gündem oldu.

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Sosyal medyada dolaşımıma giren bir fotoğraf ünlü oyuncunun kardeşiyle ikiz gibi olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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