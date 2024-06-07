Aslıhan Gürbüz uzun zaman sonra ortaya çıktı. Yahşi cazibe İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti

"Masumlar Apartmanı" dizisinde "Ceylan Ongun" karakteriyle ekranlara gelen Aslıhan Gürbüz, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine oyunculuğa ara vermiş ve İstanbul'dan ayrılarak Ayvalık'a taşınmıştı.

Doğal bir hayat sürmeyi tercih eden Gürbüz, uzun bir aradan sonra kameralara yansıdı.

"Yahşi Cazibe", "Ufak Tefek Cinayetler", "Kırmızı Oda" ve "Masumlar Apartmanı" gibi popüler projelerde rol alan Aslıhan Gürbüz, son zamanlarda İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı ilişki ile magazin gündemine oturmuştu.

Ancak beklenen evlilik gerçekleşmeden ikili ayrıldı ve Hacıoğlu eski eşiyle barıştı.

Sağlık Sorunlarını Geride Bıraktı

Sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğa ara veren ve Ayvalık'a yerleşen Aslıhan Gürbüz, zor günleri geride bıraktığını hissediyor.

Doğayla iç içe bir yaşamı benimseyen Gürbüz, bahçesinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Uzun Bir Aradan Sonra Yeniden

Zeytin hasadı yaparken çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Gürbüz, uzun bir süre sonra yeniden görüntülendi.

Katıldığı bir etkinlikte, son dönemde hangi dizileri izlediği ve hangi projelerde yer almak istediği sorulduğunda, "Bu aralar hayatımda hiç olmadığı kadar çok dizi izliyorum" diyerek "Kızıl Goncalar", "Bahar" ve "Sandık Kokusu" dizilerini takip ettiğini ve yapılan işleri beğendiğini belirtti.