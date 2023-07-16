Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?

Dünya Sağlık Örgütü diyet kola, gazoz, kahve, sakız, çikolata ve pek çok üründe tatlandırıcı olarak kullanılan aspartam maddesini kanserojen ilan etti. Peki, aspartam nedir? Aspartam kanserojen mi?

Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser araştırma kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından aspartam ilk kez 'insanlar için muhtemelen kanserojen' olarak resmen onaylandı. Peki, aspartam nedir? Aspartam kanserojen mi?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) diyet kola, gazoz, kahve, sakız, çikolata ve pek çok üründe tatlandırıcı olarak kullanılan ‘aspartam' maddesini kanserojen ilan etti. Uzmanlar, aspartamın karaciğer kanserine, kalp hastalıklarına ve diyabete neden olduğunu açıkladı.

ASPARTAM NEDİR?

Aspartam, yapay tatlandırıcı olarak kullanılan bir maddedir. Çoğunlukla düşük kalorili veya kalorisiz gıda ve içeceklerde bulunur. Aspartam, tatlandırıcı olarak tercih edilen birçok üründe kullanıldığından, sağlık konularında bazı tartışmalar ve endişeler de bulunmaktadır.

ASPARTAMIN ZARARLARI NELERDİR?

Fenilketonüri: Fenilketonüri (PKU) adı verilen kalıtsal bir bozukluğu olan bireylerde, aspartam içeren ürünler tüketildiğinde fenilalanin birikimi olabilir. Bu durum, beyin hasarına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak, PKU'lu bireylerin aspartam içermeyen bir diyet izlemeleri önerilir ve bu durum rutin tarama testleriyle doğumda tespit edilir.

Migren: Bazı kişilerde, aspartamın migren atağını tetikleyebileceği düşünülmektedir. Ancak, bu etki herkes için geçerli değildir ve her bireyin migren tetikleyicileri farklı olabilir.

Alerjik reaksiyonlar: Nadir durumlarda, aspartam bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar genellikle cilt döküntüleri, kaşıntı, gözlerde sulanma veya solunum zorluğu gibi semptomlarla ortaya çıkar.

İnsülin tepkisi: Aspartamın, bazı kişilerde insülin tepkisini artırabileceği düşünülmektedir.

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