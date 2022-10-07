Aspiratör temizlemek için saatler harcamayın! İşte aspiratörünüzün ilk günkü gibi olmasını sağlayan o yöntem

Aspiratörden verimli performans alabilmek için onu arada bir temizlemeniz gerekir. "Aspiratörü nasıl ilk günkü gibi tertemiz yapabilirim?" diye düşünmenize gerek yok. Aspiratörü temizlerken bazı yöntemleri kullanırsanız çıkan sonuçtan oldukça memnun kalabilirsiniz. İşte, aspiratör temizliği ile ilgili tüm detaylar...

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Aspiratör temizliği için birçok yöntem bulunuyor. Bunlardan en basit olanı, aspiratörü bulaşık makinesinde yıkamak. Yine de bu yöntemle inatçı ve zor lekelerden tam olarak kurtulamayabilirsiniz. Bu yüzden sizi tüm kirlerden kurtulacağınız bir yöntem ile baş başa bırakıyoruz:

- İşe aspiratör filtrelerini sökerek başlayın.

- Daha sonra büyük bir tencerede su kaynatın. Suyun içine yarım çay bardağı beyaz sirke dökün ve karıştırın.

- Kaynayan su ile sirke karışımının içine bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Bu işlemi yaparken karbonatı yavaş yavaş eklemelisiniz çünkü karışım bir miktar köpürebilir.

- Kaynayan karışımın içine filtrelerinizi yerleştirip bir süre daha kaynatın. Bu işlemi aspiratörünüzün büyüklüğüne göre büyük tepsilerde de yapabilirsiniz.

- Sıcak suda beklettiğiniz ve kirleri yumuşayan filtreleri, bir aparat yardımıyla tutarak akan suyun altında güzelce yıkayın.

- Ardından filtreleri normal fırça ya da diş fırçası kullanarak iyice fırçalayın. Bu işlem aspiratörlerin kirlerden tamamen arınmasını sağlar.

- Son işlem olarak aspiratörün filtrelerini tek tek güzelce kurulayın. Bu sırada kalıntı kalmadığın da emin olmalısınız.

- Eğer aspiratörün tencerenin içerisine sığmayan kısmı kaldı ise, bu kısmı da hazırladığınız sıcak su karışımının içinde bekletin ve yukarıdaki işlemleri uygulayın.

ASPİRATÖR YÜZEY TEMİZLİĞİ

Aspiratörün filtrelerini temizledikten sonra basit bir işlemle yüzeyini de temizlerseniz evinizde sağlıklı ve mis gibi yemekler pişirmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Yüzey temizliği için:

- Öncelikle aspiratörün üzerine deterjan sıkın.

- Daha sonra yüzeyi yumuşak sünger yardımıyla güzelce silin.

- Son olarak aspiratörü suyun altında durulayın.