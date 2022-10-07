7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Aspiratör temizlemek için saatler harcamayın! İşte aspiratörünüzün ilk günkü gibi olmasını sağlayan o yöntem

Aspiratör temizlemek için saatler harcamayın! İşte aspiratörünüzün ilk günkü gibi olmasını sağlayan o yöntem

Mutfakların vazgeçilmez eşyalarından biri olan aspiratörler, yemek kokularını gidermede oldukça fayda sağlıyor. Buna bağlı olarak aspiratörleri belli zamanlarda temizlemek gerekiyor. Bazen aspiratörler o kadar kirleniyor ki ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, bunun için yapmanız gereken şeyler çok da zor değil!

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:14
Takip Et

Aspiratör temizlemek için saatler harcamayın! İşte aspiratörünüzün ilk günkü gibi olmasını sağlayan o yöntem

Aspiratör temizlemek için saatler harcamayın! İşte aspiratörünüzün ilk günkü gibi olmasını sağlayan o yöntem
+
Aa
-

Aspiratörden verimli performans alabilmek için onu arada bir temizlemeniz gerekir. "Aspiratörü nasıl ilk günkü gibi tertemiz yapabilirim?" diye düşünmenize gerek yok. Aspiratörü temizlerken bazı yöntemleri kullanırsanız çıkan sonuçtan oldukça memnun kalabilirsiniz. İşte, aspiratör temizliği ile ilgili tüm detaylar...

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Aspiratör temizliği için birçok yöntem bulunuyor. Bunlardan en basit olanı, aspiratörü bulaşık makinesinde yıkamak. Yine de bu yöntemle inatçı ve zor lekelerden tam olarak kurtulamayabilirsiniz. Bu yüzden sizi tüm kirlerden kurtulacağınız bir yöntem ile baş başa bırakıyoruz:

- İşe aspiratör filtrelerini sökerek başlayın.

- Daha sonra büyük bir tencerede su kaynatın. Suyun içine yarım çay bardağı beyaz sirke dökün ve karıştırın.

- Kaynayan su ile sirke karışımının içine bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Bu işlemi yaparken karbonatı yavaş yavaş eklemelisiniz çünkü karışım bir miktar köpürebilir.

- Kaynayan karışımın içine filtrelerinizi yerleştirip bir süre daha kaynatın. Bu işlemi aspiratörünüzün büyüklüğüne göre büyük tepsilerde de yapabilirsiniz.

- Sıcak suda beklettiğiniz ve kirleri yumuşayan filtreleri, bir aparat yardımıyla tutarak akan suyun altında güzelce yıkayın.

- Ardından filtreleri normal fırça ya da diş fırçası kullanarak iyice fırçalayın. Bu işlem aspiratörlerin kirlerden tamamen arınmasını sağlar.

- Son işlem olarak aspiratörün filtrelerini tek tek güzelce kurulayın. Bu sırada kalıntı kalmadığın da emin olmalısınız.

- Eğer aspiratörün tencerenin içerisine sığmayan kısmı kaldı ise, bu kısmı da hazırladığınız sıcak su karışımının içinde bekletin ve yukarıdaki işlemleri uygulayın.

ASPİRATÖR YÜZEY TEMİZLİĞİ

Aspiratörün filtrelerini temizledikten sonra basit bir işlemle yüzeyini de temizlerseniz evinizde sağlıklı ve mis gibi yemekler pişirmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Yüzey temizliği için:

- Öncelikle aspiratörün üzerine deterjan sıkın.

- Daha sonra yüzeyi yumuşak sünger yardımıyla güzelce silin.

- Son olarak aspiratörü suyun altında durulayın.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
6
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
7
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.