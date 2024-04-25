Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli…

Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli…
Taner Yener
Aspiratörlerdeki inatçı yağ lekelerini söküp atacak birkaç etkili yöntem var. Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli. İşte bu yöntemlerden bazıları…
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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 1

Aspiratör, mutfak ve banyo gibi alanlarda havalandırma için kullanılan bir cihazdır. İşlevi, kokuları, buharı ve dumanı emerek ortamı temizlemek ve havayı dışarıya atmak veya filtrelemektir.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 2

Mutfak aspiratörleri, yemek pişirme sırasında oluşan buharları ve kokuları emer ve dışarıya atar. Banyo aspiratörleri, banyo alanındaki nemi ve kokuları emerek havalandırır.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 3

Aspiratör temizliği, mutfak hijyeninin önemli bir parçasıdır. Özellikle aspiratör filtresi, yemeklerin kahrını çeken ve üzerinde oluk oluk yağ biriken bir bölümdür. İşte aspiratör filtresini temizlemenin pratik yolları:

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 4

1.KARBONAT YÖNTEMİ:

Büyük bir çelik tencereye su koyup kaynatın.

Kaynar suya yavaşça 1 çay bardağı karbonat ekleyin.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 5

Aspiratör filtresini dikkatli bir şekilde yerleştirin ve kaynar suyun içinde bekletin.

Filtreyi çıkardıktan sonra birkaç kez süngerle temizleyin ve kurutun. Ardından yerine takabilirsiniz.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 6

2. SODA YÖNTEMİ:

Aspiratör filtresini çıkarın.

Büyük bir tencereye su ekleyip kaynatın.

Kaynar suya 2 şişe soda ekleyin.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 7

Filtreyi suyun içine batırarak yaklaşık 10 dakika kaynatın.

Filtreyi fırça yardımıyla temizleyin ve soğuk suyla durulayın.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 8

3. BEYAZ SİRKE YÖNTEMİ:

Geniş bir tencereye su ekleyin ve kaynatın.

Kaynar suya 1 fincan karbonat ve 1 su bardağı beyaz sirke ekleyin.

Aspiratör filtresini suyun içine batırın ve 10 dakika bekletin.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 9

Temizlenen filtreyi kuruttuktan sonra yerine takabilirsiniz.

Bu yöntemlerle aspiratörünüzü tertemiz hale getirebilir ve yemek yaparken daha keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 10

Aspiratör temizliği için başka doğal yöntemler var mı?

Evet, aspiratör temizliği için kullanabileceğiniz başka doğal yöntemler de bulunmaktadır. İşte bazı etkili ve doğal temizlik yöntemleri:

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 11

1.KARBONAT VE SİRKE YÖNTEMİ:

Bir tencereye su doldurun ve kaynatın.

Kaynayan suya birkaç yemek kaşığı karbonat ve bir bardak beyaz sirke ekleyin.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 12

Aspiratör filtresini suya batırın ve yaklaşık 10 dakika kaynatın.

Filtreyi çıkardıktan sonra bir fırça veya süngerle temizleyin.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 13

2. LİMON TUZU YÖNTEMİ:

Kaynar suya birkaç yemek kaşığı limon tuzu ekleyin.

Aspiratör filtresini içine koyun ve 10-15 dakika bekletin.

Sonra fırça ile hafifçe fırçalayarak temizleyin.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 14

3. BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMA:

Eğer aspiratör filtresi bulaşık makinesinde yıkanabiliyorsa, bu yöntemi de deneyebilirsiniz.

Filtreyi bulaşık makinesine yerleştirin ve düşük sıcaklıkta yıkama programını çalıştırın.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 15

Bu yöntemlerle aspiratörünüzdeki yağ lekelerini ve kirleri etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ancak, her yöntemi uygulamadan önce aspiratörünüzün kullanım kılavuzunu kontrol etmeyi unutmayın. Bazı filtrelerin özel temizlik talimatları olabilir ve yanlış temizleme yöntemi filtrelerinize zarar verebilir.

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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 16
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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 17
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Aspiratörlerdeki yağ lekelerini söküp atıyor! Kaynayan suya 2 şişe eklemeniz yeterli… 18
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