Aspirinli yoğurt ne işe yarar

İşte yoğurt ve aspirinin bir araya gelmesinin yararları…

Aspirinli yoğurt ne işe yarar

Doğal ve oldukça pratik bir tarifle porselen cilde kavuşmaya hazır olun. İhtiyacınız olan 2 ürün var: Yoğurt ve aspirin. Cilt temizliği ve güzelliği hem sağlık açısından hem de görsel olarak çok önemli.

Aspirin toz haline getirilerek yoğurt ile karıştırılır. Temiz olan cilde maske sürülür ve yarım saat bekletilir. Maskenin kurumasının ardından ılık su ile durulanır. Hazırlanan bu maske haftada 1 ya da 2 kez uygulanabilir. Karışımın diğer faydaları ise şöyle:

Ciltte bulunan sivilceleri kurutur.

Ciltte enfeksiyonun yayılmasını önler.

Yağ oranını dengeler.
Cildin nemli kalmasını sağlar.

Ciltteki kırışıklıkları ve sarkmaları önler.

Sivilce izlerini giderir.

Gözenekleri derinlemesine temizler ve siyah nokta oluşumunu önler.

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