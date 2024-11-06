Asrın felaketi Adıyaman'da binaların yıkımına başlandı

Asrın felaketi olan yıkıcı depremi yaşayalı neredeyse 2 yıl olacak fakat izleri halen silinmedi. Birçok binanın yıkıldığı Adıyaman'da enkazlar hala duruyor. Kentin birçok noktasında konutlar yeniden yükselirken diğer taraftan orta hasarlı binaların yıkımına başlanıldı.

Adıyaman'da 5 bin 953 bina yıkıldı, 20 bin 201 bina ise ağır hasar aldı. Kent merkezinde yaklaşık 4 bin 800 bina ise orta hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Belediyeden, 5 Temmuz 2024 tarihine kadar orta hasarlı binalar için güçlendirme ruhsatı almak için işlem yapmayan hak sahiplerine verilen süre doldu. Ardından yıkım işlemleri başladı.

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Adıyaman'da 4 bin 800 orta hasarlı binanın 300'ü hak sahipleri tarafından güçlendirme yapmak için başvururken, 4 bin 500'ü ise yıkılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasarlar aldık. Bu hasarlar neticesinde ağır, acil yıkık yapıların yıkım işlemine başlandı. Bu süreçte ağır hasarlı yıkımları tamamladık. Orta hasarlılarla ilgilide ilimizde 4 bin 800'den fazla bina bulunmakta. Bu yapıların 4 bin 500'e yakınının ihalesi yapıldı valiliğimiz tarafından" şeklinde ifade etti.