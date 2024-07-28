Asrın Tok Alevilere 'büyük bir İslam fitnesi' dedi. Suç duyurusunda bulunuldu

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Asrın Tok Alevilere 'büyük bir İslam fitnesi' dedi. Suç duyurusunda bulunuldu

Asrın Tok, aşure üzerinden Alevileri hedef alarak 'büyük bir İslam fitnesi' şeklinde hakaret etti. Sosyal medyada Tok'a tepkiler yağarken Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, Tok hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek suç duyurusunda "TCK 216'da düzenlenen aşağılama suçunu oluşturduğu tartışmasızdır" ifadeleri kullanıldı.

Eda Narin'in haberinde yer alan bilgilere göre; Şeriat savunuculuğu ve tartışmalı açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Asrın Tok, bu kez Alevileri hedef aldı.

Tok, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Alevilerin Muharrem Orucu'nun ardından aşure yapmalarını eleştirerek hakaret içeren ifadelerde bulundu.

TOK’UN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Tok, Alevilere yönelik şu sözleri sarf etti: “Namaz, oruç ve diğer İslami ibadetlere karşı çıkanlar, aşure meselesinde birden (emojiler) şekilde davranıyor. Bunlar Allah düşmanıdır ve Aleviler gibi büyük bir İslam fitnesini köpek gibi desteklerler. Aşure Alevilere özgü olmasa da, bağdaştırılıyor, bu bile yeterlidir.”

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ALEVİ DERNEĞİNDEN SUÇ DUYURUSU

Tok’un açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği de harekete geçti. Dernek, Tok hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu ve Tok’un cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep etti.

"AŞAĞILAMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU TARTIŞMASIZDIR"

Suç duyurusunda, Tok'un Alevi inancını ‘İslam fitnesi’ olarak nitelendirip ‘köpek gibi desteklerler’ ifadesini kullanmasının TCK 216 kapsamında aşağılama suçunu oluşturduğu vurgulandı. Dernek, Aleviliğe yönelik hakaret ve aşağılama suçlarının cezalandırılması gerektiğini belirtti ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

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