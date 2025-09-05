ASSAN Group soruşturmasında yeni gözaltılar var

Kaynak: DHA
Askeri casuslukla suçlanan ASSAN Group’a yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ASSAN Group şirketine yönelik başlatılan ‘askeri casusluk’ soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

28 Ağustos’ta gözaltına alınan Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklanmıştı. Tutuklanmaların ardından aralarında ASSAN Group çalışma kayıtları bulunan eski MKE çalışanı bir şüpheli, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılan bir albay ve yine ASSAN Group çalışanı olmak üzere toplam 3 şüpheliye yönelik bir operasyon yapıldı.

Şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemleri uygulanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

