Assassin’s Creed sevenlere müjde. Ezio yeniden geliyor mu?

Nilgün Didar Tüt
Assassin’s Creed sevenlere müjde. Ezio yeniden geliyor mu?

Assassin’s Creed oyunlarını sevenlere müjde geldi. Ubisoft eski oyunların bazılarının yeniden yapılacağını açıkladı. Yapılan duyuru sonrası “Ezio yeniden geliyor mu?” yorumu yapıldı.

Assassin’s Creed serisini sevenlere büyük müjde geldi. Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, bazı eski oyunların yeniden yapımı için hazırlık yapıldığını açıkladı. Guillemot, eski Assassin’s Creed oyunlarında hâlâ keşfedilecek zengin dünyalar olduğunu belirterek, “Oyuncular bazı yeniden yapımlar konusunda heyecan duyabilirler” dedi.

Ubisoft’tan gelen açıklamada hangi Assassin’s Creed oyunlarının yeniden yapılacağı açıklanmadı. Ancak beklentiler özellikle en sevilen Assassin’s Creed karakterlerinden biri olan Ezio’nun yer aldığı Assassin’s Creed 2’nin yeniden yapılması yönünde. Ayrıca bir süre önce, korsanlık merkezli Assassin’s Creed: Black Flag’in yeniden yapılacağı söylentileri de çıkmıştı.

Assassin’s Creed’in Japonya’da geçen yeni oyunu Assassin’s Creed Shadw 15 Kasım’da piyasaya çıkacak. Öte yandan Dev şirket, serinin bir diğer yeni yapımı olan ‘Hexe’ kod adlı yapımını da duyurmuştu. Ancak bu oyunun ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Ubisoft CEO’su Guillemot, Hexe’nin diğer oyunlardan çok farklı bir deneyim sunacağını açıkladı.

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