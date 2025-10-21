İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturması sürüyor. Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk, dün "şüpheli" olarak ifade vermesinin ardından iş adamları bugün de ifadeye çağırılmaya devam ediyor.

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" denildi.

VEDAT AŞÇI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın da soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.