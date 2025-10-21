İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturması sürüyor. Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk, dün "şüpheli" olarak ifade vermesinin ardından iş adamları bugün de ifadeye çağırılmaya devam ediyor.

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" denildi.

VEDAT AŞÇI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın da soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

NEDEN İFADEYE ÇAĞIRILDILAR?

Halktv'den Ramazan Süzen'in haberine göre, Murat Tomruk, Hamdi Akın ve Vedat Aşçı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Temmuz'da İstanbul Boğazı’nda tespit ettiği kaçak yapılaşmayla ilgili ifadeye çağrıldı.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları çerçevesinde Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy'de, sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit etmiş, 49 taşınmaz için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Taşınmazlar arasında, "Mürdüm Kebap", "Uskumru Restoran", "Kırıntı- Midpoint Bebek Şubesi", "Tarabya Big Chefs", "Oligark", "Six Senses Otel", "Mandarin Otel", "Torunlar İnşaat", "Reina", "Sipahilerağası Mehmet Emin Ağa Yalısı" ve "Kuruçeşme Divan" işletmeleri bulunuyor.

Savcılığın, iş insanlarını imarlara ilişkin usulsüzlük olup olmadığının anlaşılması sebebiyle ifadeye çağrıldığı bildirildi.