Asteriks ve Oburiks sevenlere iki müjde birden geldi

Asteriks ve Oburiks'in yeni maceraları için geri sayım başladı. Serinin 41. albümü, 23 Ekim 2025'te okuyucularla buluşacak. Bu heyecan verici haberle birlikte, Fabcaro ve Didier Conrad, serinin yeni macerasının ilk planını ve Alain Chabat'ın yönettiği yeni animasyon dizisinden ilk görüntüyü paylaştılar.

Fabcaro, bu sefer senarist koltuğunda Jean-Yves Ferri'nin yerini almış durumda. Yeni albümün yazım sürecinde, Asteriks ve Oburiks'in daha önce ziyaret etmediği bir yere gitme fikrinden ilham aldığını belirtti. "Karakterler eğlenirken, ben de onlara katılmak istedim" diyerek senaryonun bitişine yaklaştığını ve son rötuşları yapmakta olduğunu söyledi. Ancak, yeni maceranın geçeceği yer konusunda gizemli davrandı ve sadece seyahat temalı albümleri sevdiğini, özellikle "Astérix Légionnaire" ve "Astérix aux Jeux Olympiques" gibi albümlerin kendisini etkilediğini vurguladı.

Didier Conrad da, bu albüm için heyecanlı olduğunu belirterek, Fabcaro ile ikinci kez çalışmanın zevkini yaşadığını, yeni destinasyonun kendisini çokça motive ettiğini ifade etti. Albümün çizim sürecinin ise hala devam ettiğini, şu anda son rötuşları yapmakla meşgul olduğunu dile getirdi.

BİR BAŞKA MÜJDE DE NETFLİX'TEN GELDİ

Bu arada, Asteriks ve Oburiks'in maceralarını sevenler için bir diğer müjde de Netflix'ten geldi. Alain Chabat'ın yönettiği "Astérix et Obélix – Le Combat des chefs" adlı animasyon dizisi, 2025'in baharında yayınlanacak. Dizinin ilk görüntüleri, Romalılar için yeni bir baş ağrısının habercisi gibi görünüyor.

Bu yeni albüm ve animasyon dizisi, Astérix ve Obélix hayranlarını 2025 yılında hem okumaya hem de izlemeye davet ediyor. Her iki proje de, serinin 65 yıllık tarihinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.