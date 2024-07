Astığı tek notla korkusunu yenip trafiğe çıktı! 14 yıldır ehliyeti olup da araba kullanamıyordu

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 14 yıl önce araç kullanma hevesiyle ehliyet alan Pelin Tuzluoğlu, korkusunu yenemeyince yıllardır trafiğe çıkıp araba süremedi.

Bir türlü trafik korkusunu yenemeyen Tuzluoğlu, bir çözüm üreterek aracına "Acemiyim. Lütfen anlayışlı olur musunuz" ifadelerinin olduğu bir not astı. Bu not sayesinde araç kullanmaya başlayan Tuzluoğlu, 10 gündür aracını güvenle kullanırken, trafiğe çıkmayı araçtaki not sayesinde başardı. Tuzluoğlu, diğer araç sürücülerinin kornaya basmamaya özen gösterdiğini belirtti.

"BİR SÜRE BU ŞEKİLDE ARABAYI KULLANMAYA ÇALIŞIYORUM"

14 yıl boyunca trafiğe çıkamadığını söyleyen Tuzluoğlu, "Ben 14 yıldır ehliyet sahibiyim ama bir türlü cesaretim olup da trafiğe çıkamamıştım. Kendimi şu an günümüz şartlarında mecbur hissettim. Çocuklarım adına işim gereği sürekli araç kullanmak zorundayım. Hatay trafiğinde mecburen kendimi araba kullanmak zorunda hissettim. Buralarda dolmuş sıkıntısı çok yaşıyoruz. İşime geç kalıyorum, çocuklarıma yetişemiyorum. Evime yetişemiyorum ve artık zamanı geldi dedim. Allah'ın izniyle ben de trafiğe çıkacağım. Bu şekilde bir yazıyla kendimi daha güvende hissettim. Çünkü hafriyat kamyonları ve tırlar çok tehlikeli bir araçlardır. Sağ olsun arkadaşlar da böyle bana daha destek oluyorlar. En azından bir korna çalma çabaları olmuyor. Kendimi daha güvende hissediyorum. Korna çaldıkları zaman çok heyecan yapıyorum. Elim ayağıma dolaşıyor. Şu an için daha güvende hissediyorum. Bir süre bu şekilde arabayı kullanmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"SÜRÜCÜLER ŞU AN İÇİN DAHA ANLAYIŞLI DAVRANIYORLAR"

Aracının arkasına astığı yazının faydası olduğuna değinen Tuzluoğlu, "Ben trafiğe çıkalı bir hafta oldu. 10 gündür bu yazı arabamın arkasında duruyor. Gerçekten çok faydası oldu. Yazı gerçekten işe yaradı. Kendimi daha güvende hissediyorum. Etrafımdaki insanlar en azından daha anlayışlı karşılıyorlar. Ben bir paniğe kapılma hissi yaşamıyorum. Alışana kadar da bu şekilde devam edeceğim. Bir haftadır bilmiyorum belki ben acemiliğin vermiş olduğu şey mi bilemedim ama belki de bu yazıdan kaynaklı ters bir şey yaşamadım çok şükür. Sürücüler şu an için daha anlayışlı davranıyorlar ama sonrasında bu yazı çıktıktan sonra ne olur bilemiyorum" dedi.