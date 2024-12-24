Astım atağında sakin kalıp çocuğu rahatlatmak çok önemli... İşin uzmanları anlatıyor!

Astım, özellikle çocuklarda sıklıkla görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir hastalık olarak, ani ataklarla kendini gösterebilir. Astım atağı sırasında, çocuğun doğru bir şekilde sakinleştirilmesi ve uygun müdahale yapılması son derece önemli...

ASTIM ATAĞI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Astım, hava yollarının iltihaplanması ve daralması sonucu nefes almayı zorlaştıran bir hastalık.

Astım atağı, genellikle alerjenler, hava kirliliği, enfeksiyonlar, egzersiz veya stres gibi tetikleyicilerle başlar ve solunum yollarının daralmasına bağlı olarak şiddetli öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi belirtilere yol açar.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aydın Yılmaz, astım atağının belirtilerini şu şekilde tanımlıyor:

“Astım atağı sırasında çocuklar genellikle hızlı ve yüzeysel nefes alırlar, göğüslerinde sıkışma hissi olabilir, öksürükle birlikte hırıltılı sesler duyulabilir ve bu belirtiler giderek şiddetlenebilir. Çocuğun bu durumu hissetmesi, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan stres yaratabilir. Bu nedenle, ebeveynlerin sakin kalması, doğru müdahaleyi yapması ve çocuğa güven vermesi çok önemlidir.”

ASTIM ATAĞINDA EBEVEYNLER NE YAPMALI?

Astım atağı geçiren bir çocuğa yardımcı olmak için ebeveynlerin doğru bilgiye sahip olması ve hızlı hareket etmeleri gerekir. Uzmanlar, astım atağında yapılması gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

1. Sakin Kalın ve Çocuğu Rahatlatın

Astım atağı sırasında, çocuğun paniğe kapılmaması için ebeveynlerin sakin kalması son derece önemlidir. Çocuğun panik yapması, nefes almayı daha da zorlaştırabilir. Prof. Dr. Aydın Yılmaz bu konuda şunları söylüyor: “Sakin olmak, hem çocuğa hem de ebeveyne rahatlık verir. Panik, astım atağını daha da kötüleştirebilir. Ebeveynler, çocuğa güven vermeli ve onu sakinleştirmelidir.”

2. İnhaler veya Nebülizatör Kullanımı

Astım hastalarının çoğu, atağa müdahale etmek için inhaler veya nebülizatör kullanır. Dr. Özge Kılıç, Pediatrik Alerji Uzmanı, “Ebeveynlerin, çocuğun astım tedavisinde kullanılan ilaçları nasıl doğru şekilde kullanacağını bilmeleri çok önemlidir. İnhaler cihazı kullanmak için doğru teknikleri öğrenmek, ilacın etkili bir şekilde verilmesini sağlar. Çocuğun yaşına uygun dozajı doğru vermek, atakları hafifletebilir” diyor.

3. Temaslı Alerjenlerden Uzak Durun

Astım atağını tetikleyen faktörlerden biri de alerjenlerdir. Prof. Dr. Neşe Yıldız, Alerji ve İmmünoloji Uzmanı, "Eğer çocuğun astımına alerjenler sebep oluyorsa, atak sırasında çocuğun bu maddelerden uzak tutulması gerekir. Evdeki toz, polen, evcil hayvan tüyleri veya sigara dumanı gibi alerjenler, atakları şiddetlendirebilir. Bu yüzden, ortamın temizliği önemlidir" diye uyarıyor.

4. Nefes Egzersizleri ve Rahatlama Teknikleri

Astım atağı sırasında, derin nefes almak ve rahatlama egzersizleri yapmak, çocuğun rahatlamasına yardımcı olabilir.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Demir, “Astım hastalarında nefes egzersizleri, solunum yollarını rahatlatmaya yardımcı olabilir. Çocuk, yavaşça derin nefes alıp vermeyi deneyebilir. Bu, hava yollarının açılmasına yardımcı olabilir” şeklinde açıklamada bulunuyor.

5. Doktorun Talimatlarına Uyun

Astım atağının şiddeti arttığında, çocuk acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyabilir. Dr. Özge Kılıç, bu konuda şu bilgileri veriyor:

“Eğer çocuğun durumu kötüleşirse ve evdeki tedavi yöntemleri yeterli olmazsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Uzman doktorun verdiği ilaçlar ve tedavi yöntemleri, atağın kontrol altına alınmasında çok önemli bir rol oynar.”

ASTIM ATAĞINI ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Astım atağını önlemek için, ebeveynlerin bazı önlemler alması gerekmektedir. Prof. Dr. Aydın Yılmaz, astım atağını önlemek için şunları öneriyor:

- İlaçları Düzenli Kullanmak: Astım hastalarının, doktor tarafından verilen ilaçları düzenli olarak kullanması, atakları önlemede etkili olabilir.

- Çevresel Faktörlere Dikkat Etmek: Evdeki alerjenlerden (toz, polen, evcil hayvan tüyü) uzak durmak, astım ataklarını önleyebilir.

- Fiziksel Aktiviteyi Kontrol Etmek: Aşırı egzersiz, bazı çocuklarda astım atağını tetikleyebilir. Ancak düzenli ve kontrollü egzersiz, astım semptomlarını hafifletebilir.

Astım atağı, özellikle çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur. Ancak, ebeveynlerin doğru müdahaleleri yapması, çocuğu sakinleştirmesi ve uygun tedavi yöntemlerini uygulaması, atağın şiddetini azaltabilir. Astım hastalığının yönetilmesi, sürekli bir dikkat ve özen gerektirir. Astım atağında, en önemli faktörlerden biri, sakin kalmak ve doğru adımları atmaktır.