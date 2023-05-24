Astım hastaları zamanı geldi dikkat

Doç. Dr. Aygül Güzel astım hastalarının klima kullanımında dikkat etmesi gereken konularla ilgili açıklamalar yaptı. Astım hastalarının uzun süreli klima kullanımından kaçınmaları gerektiğini söyleyen Güzel, ‘‘Gün içinde klima aralıklı kapatılarak doğal hava dolaşımı sağlanmalı ve klimanın soğuttuğu hava ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Klima filtreleri nemli olduğu için bakteri ve mikroorganizmalar üreyebilir. Bu durumdan kaçınmak için de periyodik klima bakımları mutlaka yaptırılmalı'' dedi.

‘GENETİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER



Güzel, “Çevresel faktörler arasında; iç ve dış ortam hava kirliliği, sigara, solunum yolu enfeksiyonları, mesleki duyarlaştırıcılar, ev içi akarları, ev hayvanları, küf mantarları, polenler gibi alerjenler yer almaktadır. Allerjik astım, astım fenotiplerinden biridir. Alerjik astımlı kişilerde mevsimsel alerjik rinit, ürtiker, egzama gibi diğer alerjik hastalıklar daha sıklıkla görülmektedir. Astım hastası tetikleyici faktörlerin farkında olursa ve bu tetikleyici faktörlere karşı önlemini alırsa hastalığının kontrolünü çok daha rahat sağlayacaktır. Astım semptomlarının tetikleyicileri ise alerjenler, enfeksiyonlar, irritenlar (toz, sigara, boya gibi), havadaki ısı ve nem değişikliği, ilaçlar ve iklim değişimidir” diye konuştu.

ÇOK DİKKATLİ OLMALI'



“Havanın aşırı sıcak ve nemli olması, hava ısısındaki ani değişimler astım hastaları için oldukça zorlayıcıdır” diye konuşan Güzel şunları aktardı:

“Aşırı sıcak ve nemli havada küf mantarları ve ev akarlarının çoğalması artacaktır. Bu da astım alevlenmesine neden olabilir. Sıcak yaz günlerinde ortam havasını soğutmak amacıyla klima kullanımı kaçınılmazdır. Astımlı hastaların bulunduğu ortamdaki havanın nemi, ısısı, partikül yoğunluğu oldukça önemlidir. Dışarıdaki havayı ve/veya iç ortamdaki havayı alarak soğutarak geri veren klimalar filtreleri sayesinde havadaki zararlı partikülleri temizlemiş olur. Aşırı sıcak havanın astım hastaları için zorlaştırıcı bir faktör olduğu da göz önüne alındığında astım hastaları belli kurallara dikkat ederek klima kullanabilir.

Bu mikroorganizmalar havaya karıştığında akciğer enfeksiyonlarına ya da astım hastalarının şikayetlerinin artmasına neden olur. Periyodik bakımı yapılmayan klimalarda filtrelerde biriken tozlar havaya karışacağından alerjik kişilerde hapşırma, burun akıntısı, gözlerde yaşarma gibi alerji şikâyetlerinin başlamasına ya da öksürük, nefes darlığı, hırıltı gibi astım şikâyetlerinin başlamasına neden olabilir. Bu nedenle klimaların en az yılda iki kez periyodik bakımı mutlaka yapılmalıdır. Periyodik bakımı yapılmayan klimalar hoş olmayan kokulara neden olur. Bu kokular da astım hastalarının yakınmalarının artmasına neden olabilir''