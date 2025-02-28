Astım hastalarına korkutucu etki yapıyor! Bilimsel olarak kanıtlandı

Uzmanlar, soğuk havanın, özellikle astım hastalarının solunum yollarındaki iltihaplanmayı artırdığına ve bu durumun, tıpkı alerjenler veya hava kirliliği gibi çevresel faktörler gibi, astım atağını tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Peki, kış aylarında soğuk hava, astım hastalığına nasıl etki eder ve bu etkilere karşı nasıl önlem alabiliriz? İşte tüm detaylar...

SOĞUK HAVA, ASTIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Soğuk hava, vücut üzerinde bir dizi fizyolojik değişikliğe neden olabilir.

Astım uzmanı ve pulmoner hastalıklar profesörü Dr. Barbara O'Brien, "Soğuk hava, özellikle hava yollarında daralmaya ve iltihaplanmaya neden olabilir. Bunun sonucunda astım hastaları, nefes almakta güçlük çekebilir, öksürük, hırıltı, göğüs sıkışması gibi belirtilerle karşılaşabilir" dedi.

Bu etki, soğuk havada soluduğumuz havanın nemini kaybetmesinden kaynaklanır.

Solunum yolları, kuru ve soğuk hava ile karşılaştığında, koruyucu mukus üretimi artar, ancak bu, astım hastalarının daha kolay bir şekilde hava yollarının daralmasına yol açar. Bu durum, solunum zorluklarına neden olabilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Birçok bilimsel araştırma, soğuk havanın astım hastaları üzerindeki olumsuz etkilerini kanıtladı.

Örneğin, 2016 yılında yapılan bir çalışma, soğuk hava maruziyeti ile astım atakları arasındaki ilişkiyi inceledi ve soğuk havada geçirilen sürenin, astım ataklarını %40 oranında artırdığını buldu.

Daha önce yapılmış bir başka çalışmada ise, soğuk hava koşullarının, özellikle düşük sıcaklıkların, astım hastalarında bronkospazm adı verilen, solunum yollarının ani daralması durumunu tetiklediği kaydedildi. Bu da, astım hastalarının semptomlarının kötüleşmesine ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymalarına neden olabilir.

Klinik pulmonolog ve Denver'deki Solunum Araştırma Enstitüsü'nün başkanı Dr. Thomas M. Leatherman, "Soğuk havada solunum yollarına uygulanan stres, aynı zamanda vücut için bir alarm sinyali oluşturur. Vücut, solunum yollarını korumaya çalışırken, hava yolları daralır ve iltihaplanma artar. Soğuk havada soluma, bu hastalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor" şeklinde açıklamada bulundu.

HANGİ ASTIM TÜRLERİ SOĞUKTAN DAHA FAZLA ETKİLENİR?

Astımın çeşitli türleri bulunur ve bazıları soğuk hava koşullarından daha fazla etkilenebilir.

Örneğin, egzersizle tetiklenen astım (egzersiz endüstriyel astım) ve hava yolunda daralma ile karakterize olan kronik astım türleri, soğuk hava ile daha fazla ilişkili.

Solunum Hastalıkları Uzmanı Dr. Susan Robinson, "Soğuk hava, egzersiz sırasında genellikle daha belirgin bir etkileyicidir. Egzersiz sırasında vücut daha fazla oksijen almayı gerektirir, ancak soğuk hava ile bu oksijen, akciğerler için daha az ulaşılabilir hale gelir ve bu durum solunum zorluklarını artırır" dedi.

SOĞUK HAVA VE ASTIM ATAĞINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Soğuk havanın astım hastaları üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için bazı önlemler alınabilir.

Uzmanlar, hastaların soğuk havaya çıkmadan önce solunum yollarını korumaları için önerilerde bulundu:

1. Sıcak Hava Maskesi veya Maske Kullanımı: Pulmoner uzman Dr. Emily Stevens, "Soğuk havaya çıkmadan önce ağızdan nefes almayı engellemek için sıcak hava maskesi kullanmak oldukça etkili bir yöntemdir. Bu maskeler, solunan havayı ısıtarak solunum yollarını korur" dedi.

2. Ağızdan Soluma: Soğuk havada burundan nefes almanın daha etkili olduğu belirtiliyor. Burundan soluma, havanın ısınmasını ve nemlenmesini sağlar, bu da soğuk havanın olumsuz etkilerini azaltır.

3. Uygun İlaç Kullanımı: Astım hastaları, doktorlarının önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmalı ve acil durumlar için yanlarında ilaç bulundurmalı. Bronkodilatörler ve kortikosteroid inhalerleri, soğuk havanın astım semptomlarını tetiklemesinin önüne geçebilir.

4. Egzersiz Öncesi Hazırlık: Soğuk havada egzersiz yapmadan önce, vücudu ısıtmak ve hazırlamak için ısınma hareketleri yapmak önemli. Ayrıca, egzersiz sırasında kullanılan ilaçlar da etkili olabilir.

SOĞUK HAVA ASTIM HASTALARI İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT

Kış mevsimi, astım hastaları için ekstra bir zorluk oluşturuyor. Soğuk hava, solunum yollarını daraltarak astım ataklarına yol açabilir. Soğuk havanın astım hastalarına verdiği zararı en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar var. Düzenli ilaç kullanımı, uygun ısınma teknikleri ve korunma yöntemleri, astım hastalarının kış aylarında daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir.

Dr. Thomas Leatherman, "Astım hastaları, soğuk hava şartlarına karşı önceden tedbir almalı ve gereksiz risklerden kaçınmalıdır. Bu, yalnızca hastaların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamaz, aynı zamanda komplikasyonları engellemeye de yardımcı olur" dedi.

Astım hastalarının soğuk havada yaşadığı zorluklar, uzmanlar tarafından sürekli izlenmeli ve doğru önlemlerle yaşam kaliteleri artırılmalı.