Astım kadınları hedef alıyor! Uzmanlar uyardı

Astım, hava yollarında kronik iltihaplanma ve daralma ile karakterize, dünya genelinde yaklaşık 300 milyon insanı etkileyen bir solunum yolu hastalığı. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, bu hastalığın kadınlarda ve kız çocuklarında daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Genetik faktörler, hormonal değişiklikler ve çevresel tetikleyiciler, astımın kadınlar üzerindeki etkisini artırdı. Uzmanlar, bu durumun hem sağlık sistemleri hem de bireysel farkındalık açısından acil önlemler gerektirdiğini vurguladı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Erişkinlerde astım görülme sıklığı yüzde 6-12, çocuklarda ise yüzde 6-15 arasında değişiyor. Kız çocuklarında ve kadınlarda bu oran daha yüksek.

Hastalığın genetik yatkınlıkla birlikte çevresel faktörlerden de beslendiğini ifade edildi.

Uluslararası Solunum Derneği’nin (ATS) raporuna göre, kadınlarda astım prevalansı erkeklere kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha yüksek. Özellikle ergenlik dönemi ve menopoz gibi hormonal değişikliklerin yaşandığı süreçlerde, astım semptomlarının şiddetlendiği gözlemlendi.

İngiltere’de Imperial College London’dan Prof. Dr. Sally Wenzel, “Kadınlarda östrojen hormonunun hava yollarındaki iltihaplanmayı artırabileceği düşünülüyor. Bu, astımın kadınlarda daha ağır seyretmesine yol açabilir” dedi. Wenzel’in ekibi, östrojenin hava yolu hücrelerindeki inflamatuar yanıtları nasıl etkilediğini araştıran bir çalışmada, kadın hastaların atak sıklığının erkeklere göre daha fazla olduğunu ortaya koydu.

HORMONLAR VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER: KADINLAR NEDEN DAHA HASSAS?

Astımın kadınlarda daha sık görülmesinin ardında yatan nedenler arasında hormonal dalgalanmalar önemli bir yer tuttu. ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Meredith McCormack, “Ergenlik, hamilelik ve menopoz dönemlerinde hormonal değişiklikler, hava yollarının hassasiyetini artırabilir. Bu dönemlerde astım semptomları daha sık tetikleniyor” dedi.

McCormack’in Journal of Allergy and Clinical Immunology dergisinde yayımlanan çalışması, kadınlarda astım ataklarının regl döngüsüyle bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Kadınlar, erkeklere kıyasla ev işlerinde 6 kat daha fazla zaman harcırdı. Petrol türevli temizlik ürünleri, hava yollarını tahriş ederek astım riskini artırdı.

Portekiz’de yapılan bir başka çalışma, obezitenin astım sıklığını artırdığını ve obez astımlı kadınların hastalığının kontrol altına alınmasının daha zor olduğunu ortaya koydu.

Obezite, kadınlarda astım semptomlarını ağırlaştırıyor ve tedaviye yanıtı zorlaştırdı.

ASTIM ATAKLARINI TETİKLEYEN MEVSİMSEL VE MESLEKİ FAKTÖRLER

Astım semptomları, özellikle bahar ve yaz aylarında alerjenlere maruziyetin artmasıyla yoğunlaştı.

Polen, toz ve küf gibi alerjenler, bu dönemlerde astım ataklarını tetikliyor. Kış aylarında ise viral enfeksiyonlar riski artırdı.

Mesleki maruziyet de astımın kadınlarda daha sık görülmesinde önemli bir rol oynadı.

Tekstil sektörü gibi kadınların yoğun çalıştığı alanlarda, boya ve pamuk tozu gibi maddelere maruziyet mesleki astımı tetikleyebildi.

Türkiye’de tekstil ve tarım sektörlerinde çalışan kadınlar, sağlıksız koşullarda uzun saatler çalışıyor. Bu, solunum yolu hastalıklarını artırdı.

TEDAVİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ: KADINLAR İÇİN ÖZEL YAKLAŞIMLAR

Astım tedavisinde amaç, semptomları kontrol altına almak ve atakları en aza indirmek. İnhale kortikosteroidler (ICS) gibi kontrol edici ilaçların, astımın yönetiminde en etkili yöntem olduğunu belirtildi. Tedavi, hastanın astım şiddetine göre kişiselleştiriliyor. Hasta ve doktor arasında bir astım eylem planı oluşturmak, atakların yönetiminde kritik.

Kadın hastalar için uzmanlar, hormonal değişikliklerin takip edilmesini ve buna uygun tedavi düzenlemeleri yapılmasını önerdi. Prof. Dr. Wenzel, “Kadınlarda astım tedavisi planlanırken, hormonal döngüler göz önünde bulundurulmalı. Örneğin, regl öncesi dönemde semptomlar artıyorsa, ilaç dozları buna göre ayarlanabilir” dedi.

Korunma yöntemleri arasında ise alerjen maruziyetini azaltmak ön planda. Evdeki toz akarlarını azaltmak, düzenli spor yapmak ve bağışıklığı güçlendiren besinler tüketmek gibi önerilerde bulunuyor.C vitamini, omega-3 ve D vitamini içeren gıdalar, astım kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca solunum egzersizleri ve tuzlu su gargarası gibi yöntemler de rahatlama sağlayabilir.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: FARKINDALIK VE ERKEN TANI ŞART

Astımın kadınlarda daha sık görülmesi, sağlık politikalarında cinsiyet temelli yaklaşımların önemini ortaya koydu.

Dr. McCormack, “Kadınların astım riskine karşı daha fazla bilgilendirilmesi ve erken tanı için düzenli kontroller yapılması gerekiyor” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 3-4 milyon astım hastası bulunduğu tahmin edilirken, uzmanlar, özellikle kadınların semptomları ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Astım, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir bir hastalık. Ancak kadınlarda daha sık görülmesi, bu hastalığa karşı daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiriyor.

Uzmanlar, kadınların nefes darlığı, gece öksürüğü veya göğüs sıkışması gibi belirtileri ihmal etmemesi ve bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.