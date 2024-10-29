Astım ve KOAH ilaçlarının doğru kullanımı uzman görüşlerinden ortaya çıktı

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik solunum yolu hastalıkları olduğu biliniyor. Bu hastalıkların yönetiminde ilaç kullanımı büyük bir öneme sahip olmasıyla gündem oldu. Ancak, ilaçların doğru kullanımı tedavi başarısını doğrudan etkileyen kritik bir faktör olmasıyla dikkat çekti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

Yapılan araştırmalar, astım ve KOAH tedavisinde kullanılan inhaler ilaçların doğru kullanımının tedavi etkinliğini önemli ölçüde artırdığını gösterdi. 2023 yılında yapılan bir çalışmada, inhaler ilaçları doğru kullanan hastaların, yanlış kullananlara göre daha az hastane ziyareti yaptığı ve daha az acil durum yaşadığı bulundu. Bu araştırma, doğru ilaç kullanımının hastaların genel sağlık durumunu iyileştirdiğini ve yaşam kalitesini artırdığını ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, astım ve KOAH tedavisinde ilaç kullanımının önemine dikkat çekti.

Özlü, "Doğru tanı koymak ve doğru tedaviyi reçete etmek çok önemli. Ancak, reçete edilen ilaçların doğru kullanılması da tedavi sonucunu son derece etkileyen bir faktördür. Maalesef birçok hasta, ilaçları doğru kullanamadığı için beklenen etkiyi göremiyor" dedi.

İLAÇ KULLANIM TEKNİKLERİ

Astım ve KOAH tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlar inhalerlerdir. Bu ilaçlar, doğrudan akciğerlere ulaşarak hızlı ve etkili bir tedavi sağlar. Ancak, inhalerlerin doğru kullanımı özel bir beceri ve koordinasyon gerektirir.

Prof. Dr. Özlü, "İnhaler ilaçlar, ağızdan alınan haplara göre çok daha güvenli ve etkili. Ancak, bu ilaçların doğru şekilde kullanılması gerekiyor. Hastalarımıza ilaçların kullanımını hem teorik hem de pratik olarak anlatıyoruz ve kontrollerde doğru kullanımı gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

HASTA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Hasta eğitimi, astım ve KOAH tedavisinde başarının anahtarı olmasıyla biliniyor. Hastaların, ilaçlarını nasıl kullanacaklarını doğru bir şekilde öğrenmeleri ve uygulamaları gerekmekte.

Prof. Dr. Özlü, "Hastalarımıza ilaçların doğru kullanımını gösteriyoruz ve kontrollerde bu kullanımı gözlemleyerek geri bildirimde bulunuyoruz. Bu şekilde, hastaların tedaviden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Astım ve KOAH tedavisinde ilaçların doğru kullanımı, hastaların yaşam kalitesini artırmada ve hastalık semptomlarını kontrol altına almada hayati bir öneme sahiptir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, doğru ilaç kullanımının tedavi etkinliğini artırdığını ve hastaların genel sağlık durumunu iyileştirdiğini göstermekte. Hastaların, ilaçlarını doğru bir şekilde kullanmaları ve düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeleri, tedavi sürecinde büyük bir fark oluşturur.