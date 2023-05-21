Astıma iyi gelen bitkiler

Editör: Beyza Damgacıoğlu
Andız otu kökü ezilip balla karıştırılarak yenirse astıma çok iyi gelir.
Maydanoz tohumlarının ve yapraklarının kaynatılması ile elde edilen saf
maydanoz suyu astıma iyi gelir.
Nar, havuç ve soğan astıma iyi gelir.
Çam filizi (75 gram) akşamdan bir litre su içine bırakılıp sabahleyin
kaynatılarak on dakika dinlendirildikten sonra balla karıştırılarak günde
iki kahve fincanı içilirse, astıma çok iyi gelir. Sıcak içilmelidir.
Deve tabanının suda kaynatılıp, buharının solunması astıma ve her türlü
nefes darlığına iyi gelir.