Astıma iyi gelen bitkiler

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Andız otu kökü ezilip balla karıştırılarak yenirse astıma çok iyi gelir.



Maydanoz tohumlarının ve yapraklarının kaynatılması ile elde edilen saf

maydanoz suyu astıma iyi gelir.



Nar, havuç ve soğan astıma iyi gelir.

Çam filizi (75 gram) akşamdan bir litre su içine bırakılıp sabahleyin

kaynatılarak on dakika dinlendirildikten sonra balla karıştırılarak günde

iki kahve fincanı içilirse, astıma çok iyi gelir. Sıcak içilmelidir.



Deve tabanının suda kaynatılıp, buharının solunması astıma ve her türlü

nefes darlığına iyi gelir.

