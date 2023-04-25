Astımlı hamileler ne yapmalı

Alerji ve Klinik İmmünoloji Dergisi astımlı kadınların, astımı olmayan kadınların doğurduğu bebeklerden 38 gram (yaklaşık 1.3 ons) daha hafif olan bebekleri doğurduğunu açıklamıştı. Kontrolsüz astımı olan kadınların bebekleri yaklaşık 2 ons daha hafif.



PREEKLAMPSİ

Bu iltihaplanma, plasentaya ve beslediği bebeğe kan akışını kısıtlayarak kan basıncını yükseltir. Bir ders çalışma Şiddetli astımı olan hamile kadınları astımı kontrol altına alınanlarla karşılaştırdığımızda, şiddetli astımı olan kadınların preeklampsi geliştirme olasılığının kontrollü meslektaşlarına göre% 30 daha fazla olduğu saptandı.

GEBELİK YAŞINA GÖRE KÜÇÜK

Şiddetli veya orta derecede astımı olan hamile kadınların SGA bebek doğurma olasılığı hafif astımı olan kadınlara göre% 48 ve% 30 daha fazladır. Astım oksijen seviyelerini etkileyebilir ve bu da gelişmekte olan bir bebeğin kan akışını etkileyerek büyümesini etkileyebilir, deniliyor.



ASTIMLI HAMİLELİKTE YAŞAM TARZI NE OLMALI

Hamilelik sırasında sorunlu astım alevlenmelerine yardımcı olacak tek şey ilaç değildir. Daha sağlıklı bir hamilelik sağlamaya yardımcı olmak için şunları da yapmak şart:

Düzenli egzersiz ve iyi beslenme ile sağlıklı kalın. Sağlıksız kilo alımı astımı şiddetlendirir.

Toz, hayvan tüyleri, temizlik ürünleri, kimyasallar veya sigara dumanı astımınızı kötüleştiriyorsa, yapabildiğiniz zaman onlardan uzak durun.

Astım semptomlarını iyileştirecek ve astım veya sigara dumanı nedeniyle gebelik komplikasyonları riskini azaltacaktır.