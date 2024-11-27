Aston Martin kâr beklentilerini düşürdü

Lüks otomobil üreticisi Aston Martin, 2024 yılı için kâr beklentisini 280 milyon sterline (yaklaşık 352 milyon dolar) düşürdüğünü açıkladı. Bu rakam, geçen yıl elde edilen 305,9 milyon sterlinin altında kalıyor. Şirket, ultra lüks Valiant modellerinin teslimatında yaşanan "küçük bir gecikmenin" finansal hedeflerdeki sapmaya neden olduğunu belirtti.

ÇİN PAZARINDAKİ DURAKLAMA VE TESLİMAT GECİKMELERİ

Eylül ayında, şirket Çin’deki ekonomik yavaşlamanın etkisiyle lüks tüketim mallarına olan talebin düşmesinden dolayı ilk kâr uyarısını yapmıştı. Bu durum, bölgedeki satışlarda önemli bir gerileme yaşanmasına neden oldu. Ayrıca tedarikçilerden kaynaklanan sorunlar, yeni modellerin üretimini olumsuz etkiledi. Bu yıl için planlanan otomobil üretimi, yaklaşık 1.000 adet daha düşük olacak.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA

Şirketin CEO’su Adrian Hallmark, 210 milyon sterlinlik yeni hisse ve borç ihracıyla mali yapıyı güçlendirme yoluna gidileceğini açıkladı. Hallmark, “Bu finansman büyümemizi desteklerken, gelecekteki ürün inovasyonları için gerekli yatırımı sağlıyor. Daha dengeli bir üretim ve teslimat stratejisiyle ilerliyoruz,” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL REKABET VE AVRUPA’DA DÜŞEN SATIŞLAR

Avrupa genelindeki otomobil üreticileri, artan rekabet ve düşük satış rakamlarıyla mücadele ediyor. Aston Martin, İngiltere’deki yüksek değerli hisse senedi piyasasında, bu yıl başından beri hisse değerinin yarısını kaybetti. Şirketin üretim kapasitesi sınırlı; geçen yıl dünya genelinde yalnızca 6.620 araç sattı ve bunun yaklaşık %20’si Asya-Pasifik bölgesine gönderildi. Ancak Çin’deki durgunluk, bu oranı daha da aşağı çekti.

VALİANT MODEL TESLİMATLARI

Valiant model araçlar için alınan 38 siparişin yalnızca yarısının yıl sonuna kadar teslim edilebileceği açıklandı. Şirket daha önce bu siparişlerin çoğunu teslim etmeyi planladığını duyurmuştu.

Aston Martin, uzun yıllardır lüks otomobil segmentinde prestijli bir marka olarak yerini koruyor. Ancak, mevcut ekonomik ve tedarik zinciri zorlukları, şirketin hem finansal performansını hem de üretim kapasitesini etkiliyor.