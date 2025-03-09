Aston Villa, Brentford'ı 1-0 yenerek üst sıralara tırmandı

Aston Villa, Premier League'deki iddiasını sürdürüyor. Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçta Brentford'ı 1-0 mağlup eden Villa, bu zaferle puanını artırarak yedinci sıraya yükseldi. Villa'nın galibiyetini getiren gol, 49. dakikada Ollie Watkins'ten geldi. Bu sonuç, Aston Villa'nın Brentford'a karşı son 7 maçtaki altıncı galibiyeti oldu.

İlk yarı boyunca oldukça durgun geçen karşılaşmada, her iki takım da gol yollarında etkisiz kaldı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. Ancak ikinci yarının başında Aston Villa, Jacob Ramsey'in asistinde Ollie Watkins'in attığı golle maçı 1-0'a taşıdı. Watkins, topu sağ köşeden sürükleyerek, Nathan Collins'in müdahalesiyle kaleci Mark Flekken'in ağlarına gönderdi. Bu gol, Aston Villa'nın 3 puanını alırken, onları Manchester City ile arasında yalnızca 2 puan fark bırakacak şekilde yedinci sıraya yükseltti.

Aston Villa, savunmada da başarılı bir performans sergiledi. Özellikle Chelsea'den kiralık gelen Axel Disasi, defans hattında oldukça etkili oldu. Brentford, Keane Lewis-Potter'ın sağ köşeye yaptığı şutla eşitliği arasa da, top direği sıyırarak dışarı gitti. Ayrıca, Ollie Watkins, 50. dakikada Morgan Rogers'i gol pozisyonuna sokmaya çalıştı ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi ve gol iptal edildi.

Aston Villa, bu galibiyetle Brentford'a karşı tarihindeki ilk lig ikilisini elde ederken, Brentford 11. sıradan 12. sıraya geriledi. Bu, Aston Villa'nın 1947'den sonra Brentford'a karşı kazandığı ilk lig ikilisiydi. Unai Emery'nin ekibi, hedefledikleri ilk dört sırayı kovalamaya devam ediyor.