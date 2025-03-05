Aston Villa çeyrek final kapısını araladı

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Aston Villa çeyrek final kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Aston Villa, Club Brugge deplasmanında 3-1'lik skorla kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Aston Villa ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

Aston Villa zorlu mücadeleden galip ayrıldı. 3 golle kazanan Aston Villa'nın gollerini 3'üncü dakikada Leon Bailey, 82'nci dakikada Brandon Mechele (KK) ile 88'inci dakikada Marco Asensio kaydetti.

Club Brugge'de fileleri 12'nci dakikada Maxim De Cuyper havalandırdı. Aston Villa rövanş öncesibüyük avantaj kaptı.

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