Aston Villa, Club Brugge'ü dize getirerek turladı

Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Club Brugge ile karşılaştı. Normal sürenin sonunda skoru 3-0 tamamlayan Villa genel toplamda Villa 6 Club Brugge 1 üstünlüğünü elde etti. Maçın ilk yarısı her iki takımın da kontrollü ve çekişmeli oynadığı dakikalarla geçti. Önemli anlardan biri, 16. dakikada Club Brugge defans oyuncusu Kyriani Sabbe rakibin yıldız oyuncusu Marcus Rashford’a müdahalesi sonucu sarı kırmızı kart görerek oyundan uzaklaştırılmasıydı. Bu olay maçın seyrini kökten değiştirerek Villa lehine büyük avantaj sağladı.

OYUNCU PERFORMANSLARI VE KRİTİK GOLLER

İkinci yarıda Villa’nın hücum hattı tam gaz çalıştı. Marco Asensio 50. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Ardından 57. dakikada Ian Maatsen kaleye yakın alacağı golü kaydederek skora katkı sağladı. 61. dakikada tekrar devreye giren Marco Asensio attığı golle Villa’nın üstünlüğünü perçinledi. Bu goller, Villa’nın atak hattının ve taktiksel disiplini ile rakibine ne kadar baskı uygulayabildiğinin en net göstergesi oldu.

STRATEJİ VE TAKTİKSEL ÜSTÜNLÜK

Maç boyunca takımdaki uyum ve organizasyon dikkat çekti. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa savunma ve hücumda sergilediği uyumlu oyunla rakibine hiçbir şans tanımadı. İlk yarıda rakibinin kontra ataklarına karşı temkinli davranan Villa, ikinci yarıda temposunu artırarak attığı gollerle farkı açtı. Emery, takımın disiplinli oyununu öven açıklamalarda bulunurken ilerleyen maçlarda Paris Saint-Germain ile karşılaşacağı çeyrek final mücadelesinde de benzer strateji ile başarılı olunacağına inandığını belirtti.

YILDIZLARIN ETKİSİ

Maçta öne çıkan isimlerden biri de on-loan olarak kadroya katılan Marco Asensio oldu. Paris Saint-Germain kulübünden kiralanan Asensio attığı iki golle Villa’nın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacağı haberini gündeme taşıdı. Real Madrid ile üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Asensio tecrübesini sahaya yansıtarak Villa’nın uluslararası arenada fark yaratmasını sağladı. Manchester United’dan transfer edilen Marcus Rashford ise sergilediği performansla hem ofansif hem de defansif anlamda takımına önemli katkılar sundu. Rashford attığı paslar ve hazırladığı golle takımın üçüncü golünü ortaya çıkarmada kilit rol oynadı.

TRİBÜN COŞKUSU VE KULÜP GELECEĞİ

Villa Park stadyumunda oynanan unutulmaz maçta taraftarlar takımlarının gösterdiği üstün performanstan büyük keyif aldı. Tribünlerde oluşturulan coşku, kulübün Avrupa arenasında iddialı adımlar atacağının sinyalini verdi. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Liginde elde ettiği başarı sayesinde Şampiyonlar Ligi’ne adım atan Villa, bu turnuvada tarihine yeni sayfalar eklerken unutulmaz performansıyla ilerleyen turlarda da adından söz ettireceğinin teminatını verdi.

AVRUPA ARENASINDA YENİ HEDEFLER

UEFA Şampiyonlar Ligi formatının getirdiği yeni rekabet ortamında Aston Villa rakiplerinin kontra ataklarını ve defansif organizasyonlarını başarıyla bertaraf etti. Emery’nin Avrupa kupalarındaki deneyimi, Villa’nın sahada sergilediği taktiksel üstünlüğün en önemli sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu önemli galibiyetin ardından Villa çeyrek finalde Paris Saint-Germain gibi güçlü bir rakiple karşılaşacak. PSG Manchester City ve Liverpool gibi devlere karşı elde ettiği başarılı sonuçlarla Avrupa futbolunun iddialı takımlarından biri olarak bilinirken Villa’nın bu karşılaşmada sürpriz yapabileceği düşünülüyor.