﻿Aston Villa Steven Gerrad'ı kovdu

İngiltere'nin futbol efsanesi Steven Gerrad, teknik direktörlüğünü yaptığı Aston Villa'dan kovuldu.
Karar, Aston Villa'nın deplasmanda Fulham'a 3-0 yenilmesinden sonra açıklandı.
Premier Lig'de 11 maçta sadece 2 galibiyet alan Aston Villa, son 4 haftadır kazanamıyordu.
Aston Villa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Steven'a sıkı çalışması ve bağlılığı için teşekkür etmek ister, gelecek kariyeri için başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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