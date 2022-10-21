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Aston Villa Steven Gerrad'ı kovdu

İngiltere Premier Lig'de Fulham'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Aston Villa, menajer Steven Gerrard ile yolları ayırdığını açıkladı

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 04:28
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Aston Villa'da Fulham yenilgisi Gerard'ın sonu oldu

Aston Villa Steven Gerrad'ı kovdu
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İngiltere'nin futbol efsanesi Steven Gerrad, teknik direktörlüğünü yaptığı Aston Villa'dan kovuldu.

Karar, Aston Villa'nın deplasmanda Fulham'a 3-0 yenilmesinden sonra açıklandı.

Premier Lig'de 11 maçta sadece 2 galibiyet alan Aston Villa, son 4 haftadır kazanamıyordu.

Aston Villa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Steven'a sıkı çalışması ve bağlılığı için teşekkür etmek ister, gelecek kariyeri için başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. 

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