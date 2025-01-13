Aston Villa’nın Malen için ödeyeceği bonservis belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa, Borussia Dortmund'un yıldızında mutlu sona yaklaştı. Sky DE'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Borussia Dortmund'dan Donyell Malen'in transferi için anlaşma sağladı.



Donyell Malen için Aston Villa, Borussia Dortmund'a 25 + 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Oyuncuyla sözleşme görüşmelerini sürdüren İngiliz ekibinin, transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.



Dortmund formasıyla bu sezon 21 maça çıkan 25 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.