Aston Villa’nın Malen için ödeyeceği bonservis belli oldu

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Aston Villa’nın Malen için ödeyeceği bonservis belli oldu

Borussia Dortmund forması giyen Donyell Malen Aston Villa’ya transfer olmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin ödeyeceği bonservis belli oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa, Borussia Dortmund'un yıldızında mutlu sona yaklaştı. Sky DE'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Borussia Dortmund'dan Donyell Malen'in transferi için anlaşma sağladı.

Donyell Malen için Aston Villa, Borussia Dortmund'a 25 + 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Oyuncuyla sözleşme görüşmelerini sürdüren İngiliz ekibinin, transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Dortmund formasıyla bu sezon 21 maça çıkan 25 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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