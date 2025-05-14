'Astoria Grande' Rus yolcuları Amasra'ya taşıdı

Düzenleme: Kaynak: AA
'Astoria Grande' Rus yolcuları Amasra'ya taşıdı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 992 yolcu ve 442 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı Palau bandıralı gemi, 69'uncu seferini gerçekleştirdi.

Geminin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin, akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

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