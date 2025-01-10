Astrohaus yazarlara özel geliştirdiği Freewrite Wordrunner klavyesiyle CES 2025'e damga vurdu

Astrohaus, CES 2025’te dikkat çeken yeni bir yazı aracını duyurdu. Daha önce ekranlı ve depolama birimli yazı cihazları üreten firma, bu kez bağımsız bir mekanik klavyeyle yazma deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kompakt bir tasarıma sahip olan Wordrunner, döküm alüminyum gövdesi ve ses yalıtımıyla paylaşılan alanlarda rahat kullanım sağlıyor.

MEKANİK KELİME SAYACI VE ZAMANLAYICI

Bu klavyeyi öne çıkaran en dikkat çekici yenilik, üzerinde yer alan iki mekanik sayaç. "Wordometer" adı verilen sayaç, yazılan kelime sayısını sürekli takip ediyor. Diğer sayaç ise LED göstergeleriyle zamanlayıcı olarak işlev görüyor. Özellikle yazı sprintlerinde veya üretkenlik takibinde bu özellik büyük kolaylık sunuyor.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR FONKSİYON TUŞLARI

Wordrunner, yeniden tasarlanan fonksiyon sırasıyla hızlı düzenleme ve gezinmeyi mümkün kılıyor. Geri al ve ileri al gibi komutlar için özel tuşlar, paragraflar arasında geçiş yapma ve sayfanın en üstüne veya altına hızlıca ulaşma imkânı tanıyor. Ayrıca, "zap," "pow" ve "bam" olarak adlandırılan üç makro tuş, kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor.

MULTİMEDYA KONTROLÜ VE BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Klavyenin sol üst köşesindeki dönen kırmızı joystick, medya oynatma ve ses kontrolünü sağlıyor. Freewrite Wordrunner, üç cihazla Bluetooth üzerinden, dördüncü cihazla ise USB-C kablosuyla bağlantı kurabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların aynı anda birden fazla cihaz arasında geçiş yapmasını kolaylaştırıyor.

FİYAT VE SATIŞ BİLGİSİ

Şubat 2025’te Kickstarter platformunda ön siparişe açılacak olan cihazın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak önceki Freewrite cihazlarının 349-999 dolar arasında değişen fiyat aralığına kıyasla, bu klavyenin daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Erken destekçilere özel indirimler de sunulacak.