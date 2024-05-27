Astrolog Meral Güven gözaltına alındı. Canlı yayında küfür etmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı. Canlı yayında küfür etmişti

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yapan ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra sosyal medya hesaplarından kendisine hakaret ettiğini iddia eden taraftarlara küfürlü paylaşımlarda bulunan astrolog Meral Güven gözaltına alındı.

Bir süre önce yaptığı paylaşımlarda ve bulunduğu söylemlerde Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle beraber şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra sosyal medya hesabından taraftarlara küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu.

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GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Astrolog Meral Güven hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re'sen soruşturma başlattı. Güven, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı.

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MERAL GÜVEN'İN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Meral Güven'nn geçmişte 2 tehdit ve hakaret, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 kasten yaralama, 1 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 1 taksirle yaralama suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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NE OLMUŞTU?

Futbol tahminleriyle tanınan Astrolog Meral Güven, sezon başından beri Süper Lig Şampiyonu'nun Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı ise Beşiktaş'ın kazanacağını iddia etmişti. Ancak Beşiktaş, Trabzon'u final maçında son dakika golüyle yenerek Türkiye Kupası'nı alınca dikkatler Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi. Sezon başından beri Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını savunan Güven, son açıklamasında kartlarının ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını gösterdiğini belirtmişti. Ancak Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tahmini tutmayan Güven, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisiyle karşılaşınca sinirlerine hakim olamadı.

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KÜFÜRLER ETMİŞTİ

Güven, Instagram hesabından canlı yayın yaparak, "Allah adamın ... kan çıkarır ecdanınızı s... Allah benim söylemediğim sözlerle beni yüz göz ettiniz. Ulan 80 yaşındaki p...k, televizyon kanallarına çıkıp eleştiren k...t alayınız yürüyün lan ecdanızı s...m, o...çocukları" şeklinde iğrenç bir dil kullandı. Güven'in hem Fenerbahçe taraftarlarını hedef alması hem de "Allah" diyerek ağır küfürler etmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

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