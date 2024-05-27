Astrolog Meral Güven tahmini tutmayınca rezilleşti! Canlı yayında iğrenç küfürler sıraladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Astrolog Meral Güven tahmini tutmayınca rezilleşti! Canlı yayında iğrenç küfürler sıraladı

Israrla Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını söyleyen Ünlü Astrolog Meral Güven tahmini tutmayınca iğrenç küfürler sıraladı.

Futbol tahminleriyle gündeme gelen Astrolog Meral Güven, sezon başından beri Süper Lig Şampiyonu’nun Fenerbahçe olacağını, Türkiye Kupası’nı ise Beşiktaş’ın alacağını iddia etmişti.

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Beşiktaş Trabzon’u final maçında son dakika golüyle yenerek Türkiye Kupası’nı alınca gözler Süper Lig şampiyonluğuna çevrilmişti.

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Sezon başından beri Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını ileri süren Astrolog Meral Güven son yaptığı açıklamada kartlarının ısrarla Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını söylediğini belirtmişti.

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Galatasaray’ın şampiyonluğuyla tahmini tutmayan Astrolog Meral Güven’e çok sayıda Fenerbahçeli tepki gösterince Güven çıldırdı.

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"ALAYINIZIN ECDANINI..."

Instagram hesabından canlı yayın açan Güven, “Allah adamın … kan çıkarır ecdanınızı s… Allah benim söylemediğim sözlerle beni yüz göz ettiniz. Ulan 80 yaşındaki p…k, televizyon kanallarına çıkıp eleştiren k…t alayınız yürüyün lan ecdanızı s…m, o…çocukları” şeklinde iğrenç küfür sıraladı.

NOT: Çok sayıda insanı ve dini değerleri hedef aldığı için videoyu yayınlamıyoruz.

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