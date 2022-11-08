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Mars'ta 9 yeni mağara bulundu. Astronotlar içinde yaşayabilecek

Mars'taki yeraltında kayda değer bir mesafeye kadar uzanan çukurlara odaklanıldı ve 9 mağara belirlendi. Bu mağaraların Mars'ta astronotların yaşamını sürdürmesine elverişli olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 14:02
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Astronotlar Mars'ta 9 yeni mağara bulduklarını açıkladı

Mars'ta 9 yeni mağara bulundu. Astronotlar içinde yaşayabilecek
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Astronotlara Mars'ta gelecek yıllarda içinde yaşayabileceği  9 mağara bulunduğu açıklandı. The Geological Society of America's Connects 2022 (Amerika Jeoloji Topluluğunun Bağlantıları) konferansında duyurulan bu mağaralar Mars'taki zorlu ortama karşı koruma sağlayabiliyor.

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar yapmış olduğu çalışmalarda Mars'ın gündüz ve gece arasında aşırı derecede dalgalanan sıcaklıklara, sert radyasyona, ayrıca meteoritler ve uzay kayaları tarafından sık sık bombardımana maruz kalan zorlu bir ortama sahip olduğu bilinmektedir.

Mars'ta yüzey altı boşlukları olarak bilinen mağara benzeri yapıların, gelecekteki astronotlara bu zorlu koşullar karşısında biraz nefes aldırabileceği düşünülüyor.

Yeni çalışma kapsamında, araştırmacılar ilk olarak uzay aracı için iniş sahası olmaya elverişli bölgeye yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki yerleri seçerek listeyi gelecekteki görevler için daha uygun mağaralara indirgendi.

Araştırmacılar, uygun iniş alanına sahip bölgeleri yaklaşık 1000 metre yüksekliğin altındaki sahalar olarak açıkladı. Bu alanlar, geniş kesimlerce "7 dakikalık dehşet" diye adlandırıldı. Mars'a uzay aracı indirme sırasında avantaj sağlıyor.

Araştırmacılar bunun ardından listeyi daha da daralttı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri olan mağaraları seçti.

Bu adaylardan yeraltında kayda değer bir mesafeye kadar uzanan çukurlara odaklanıldı ve 9 mağara belirlendi.

Mars yüzeyindeki bu boşlukların astronotların gelecekteki mürettebatlı görevlerde barınak inşa etmeleri için uygun olabileceğine inanılıyor.

The New York Times'a konuşan, çalışmanın başyazarı Nicole Bardabelias, en büyüğü bir futbol sahasından daha büyük olan Mars'taki bu çukurların daha fazla incelenmeye değer olabileceğini söyledi.

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