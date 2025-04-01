Astsubay adayına hüzünlü veda

İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda kursiyer olarak eğitim gören Piyade Astsubay Astçavuş Adayı Engin Karakoyun, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Engin Karakoyun memleketi Kars'a getirilerek toprağa verildi.

Kars'ın Digor Şirince köyünde ikamet eden Engin Karakoyun, vatani görevini tamamladıktan sonra askerde kalmak için müracaat etmişti. Gerekli olan şartları taşıyan ve sınavı da başarıyla tamamlayan Engin Karakoyun, İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda eğitimlerine başladı.

Burada eğitim görürken vefat eden P. Asb. Açvş. Adayı Engin Karakoyun'un cenazesi hava yoluyla Kars'a getirildi. Sultan Alpaslan Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karakoyun, Bülbül Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kars'ta yapılan cenaze namazına 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, askerler, vatandaşlar ve aile katıldı.