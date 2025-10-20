Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, 2025 yılının ikinci döneminde 37 projeye destek verme kararı aldı.

ASÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde, proje desteği almaya hak kazanan akademisyenlerle protokol imzalandı.

Törene Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, BAP Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Arzık ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Programda 2025 yılına ilişkin proje başvuru ve destekleme sürecine dair önemli veriler de paylaşıldı.

“BAP bütçemizi yüzde 100’e yakın artırdık”

Törende konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, göreve geldikleri günden bu yana bilimsel araştırma bütçelerini büyütmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Üniversitenin çeşitli kalemlerdeki giderlerinden fedakârlık yaparak BAP bütçesini güçlendirdiklerini ifade eden Arıbaş, şu bilgileri verdi:

“Elimizden geldiğince, imkânlarımız el verdiğince hocalarımızın bilimsel çalışmalarına destek olmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda bütçede önemli bir artış sağladık. BAP bütçemiz 2 milyon TL’den 3 milyon 930 bin TL’ye yükseldi. Yaklaşık yüzde 100’e yakın bir artışla hocalarımıza daha geniş destek imkânı sunduk.”

2025’TE 101 PROJE BAŞVURUSU, 79 PROJE KABULÜ

Rektör Arıbaş, bütçe artışının somut sonuçlar doğurduğunu belirterek, 2025 yılı boyunca alınan proje başvurularına ilişkin verileri paylaştı:

“2024 yılında toplam 55 başvuru alınmış ve 36’sı kabul edilmişti. Bu yıl ise bütçemizdeki artış sayesinde yılda bir yerine iki dönem halinde proje çağrısına çıktık. Böylece hocalarımız 11 ay beklemeden, en geç 5-6 ay içinde yeniden başvuru yapma fırsatı buldu. 2025 yılı içinde toplam 101 başvuru gerçekleşti, bunlardan 79’u desteklenmeye değer bulundu. İlk dönemde 42, ikinci dönemde ise 37 proje kabul edildi. Başvuru sayısında da kabul oranlarında da ciddi artış yaşandı. Bunun en önemli nedeni, BAP bütçemizdeki güçlü artıştır.”

“BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ”

ASÜ’nün bilimsel potansiyeline dikkat çeken Rektör Arıbaş, akademisyenlerin gayretinin üniversitenin yükselişinde belirleyici olduğunu vurguladı:

“Akademik kadromuz çok güçlü ve üretken. BAP projelerine olan ilgi ve proje kalitesindeki artış bizi çok mutlu ediyor. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde üniversitemiz bilime ve ülkemize değer katıyor. Hep birlikte çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

“PROJE ÜRETİMİ ARTIYOR, HEDEFİMİZ ORTALAMAYI YÜKSELTMEK”

ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak da konuşmasında, son iki yılda BAP projelerinde gözle görülür bir yükseliş yaşandığını belirtti:

“Bu yıl ilk kez iki defa proje çağrısına çıktık. Bütçe arttıkça proje üretimi de artıyor. Her fırsatta proje üretmenin önemini vurguluyoruz. Hocalarımızdan her yıl en az bir yayın ve bir proje üretmelerini rica ediyoruz. Bu ortalamayı ne kadar yükseltirsek üniversitemiz de o denli üst sıralara taşınacaktır.”

DESTEKLER SÜRECEK, PROJELER ÇEŞİTLENECEK

ASÜ BAP Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Arzık ise yaptığı açıklamada, desteklerin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini ifade ederek, projeleri kabul edilen akademisyenleri kutladı.

“BAP Koordinatörlüğü olarak amacımız, farklı alanlarda bilimsel üretimi desteklemek ve akademik çeşitliliği artırmaktır. Hocalarımızın bu süreçteki yoğun ilgisi bizleri memnun ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.”

Törende, proje desteği almaya hak kazanan akademisyenler de çalışmalarına dair kısa bilgiler paylaştı. Program, protokol imzalarının atılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Aksaray Üniversitesi, 2025 yılı itibarıyla bilimsel üretkenliği ve proje kapasitesiyle bölgesel kalkınmaya yön veren üniversiteler arasında yer almayı hedefliyor.