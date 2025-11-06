YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), öğrencileri iş dünyasına daha donanımlı ve uygulama tecrübesi yüksek şekilde hazırlamak amacıyla yürüttüğü Ortak Eğitim Programı kapsamında bu yıl 45 firma ile önemli bir iş birliğine daha imza attı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen imza törenine ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Ortak Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Melayib Bilgin ve firma temsilcileri katıldı.

“HEM ÖĞRENCİLERİMİZE HEM ÜLKEMİZE KAZANÇ SAĞLIYORUZ”

Törende önemli değerlendirmelerde bulunan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, programın sadece teorik bilginin değil, sahada uygulanabilirliğin de esas alındığı güçlü bir model olduğunu belirtti.

“Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sadece sınıfta değil, iş yerinin gerçek üretim ve hizmet süreçlerinin içerisinde yetiştiriyoruz. Ortak Eğitim Programı sayesinde hem öğrencilerimizin değerini artırıyoruz hem de ülkemizin üretim gücüne nitelikli iş gücü kazandırıyoruz. Bu iş birliğini çok önemsiyoruz” diyen Rektör Arıbaş, programa katılan öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma noktasında da ciddi avantaj elde ettiğine vurgu yaptı.

YÜZDE 80’İ MEZUN OLUNCA İŞ BULUYOR!

Rektör Arıbaş’ın paylaştığı verilere göre, Ortak Eğitim Programı’na katılan öğrencilerin yüzde 80’i mezuniyetlerinin hemen ardından istihdama dahil oluyor.

Arıbaş şu ifadeleri kullandı:

“Bu programa gönüllülük esasına göre seçkin ve başarı ortalaması yüksek öğrencileri gönderiyoruz. Öğrencilerimiz sahada gerçek deneyim kazanıyor. Bu nedenle iş bulmaları çok daha kolay oluyor. Destek veren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum.”

PROGRAM, ASÜ’DE ARTIK GENEL UYGULAMA HALİNE GELDİ

ASÜ Ortak Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Melayib Bilgin de sürecin tarihine değinerek, başlangıçta sadece Mühendislik Fakültesi’nde uygulanan bu modelin 2022 yılından itibaren üniversitenin tüm birimlerine yaygınlaştırıldığını söyledi.

“Bu yıl 45 firma ile sözleşme imzaladık. Her yıl daha fazla firma ve daha fazla öğrenci bu sürece dahil oluyor. Destek veren tüm kurum ve işletmelere teşekkür ediyoruz” dedi.

Tören, firma temsilcilerinin ortak eğitim programına ilişkin görüşlerini paylaşmasının ardından ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve firmaların sözleşmeleri imzalamasıyla sona erdi.

Aksaray Üniversitesi, öğrencilerini üniversite sıralarından çıkmadan önce sahaya indiriyor; gerçek iş deneyimi, sektörle iç içe uygulama ve mezun olur olmaz yüksek istihdam garantisi sunuyor. 45 firma ile güçlenen bu iş modeli, ASÜ’nün “nitelikli ve sahaya hazır mezun” hedefinin somut karşılığı olarak öne çıkıyor.