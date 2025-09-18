ASÜ BAP Koordinatörlüğü’nde görev değişimi

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Bilimsel Araştırmalar Programı (BAP) Koordinatörlüğü’nde görev değişimi yaşandı. ASÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erdal, yürüttüğü BAP Koordinatörlüğü görevini Veteriner Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Arzık’a devretti.

DEVİR-TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Görev değişimi, Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programa ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak da katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Çakmak, üniversitenin araştırma ve proje üretme kapasitesinin her geçen gün geliştiğini vurguladı.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALAR GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK”

Prof. Dr. Çakmak, görev süresince gösterdiği gayret ve katkılarından ötürü Doç. Dr. Hüseyin Erdal’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

“BAP Koordinatörlüğü, üniversitemizin akademik araştırma ekosisteminin en önemli yapı taşlarından biridir. Doç. Dr. Hüseyin Erdal hocamızın bu süreçte ortaya koyduğu çaba ve katkılar çok kıymetli olmuştur. Yeni dönemde görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Arzık hocamıza da başarılar diliyorum. Eminim ki üniversitemiz, bilimsel projeler anlamında çok daha güçlü adımlar atmaya devam edecektir.”

ASÜ’NÜN BİLİMSEL ARAŞTIRMA HEDEFLERİ

ASÜ’de yürütülen Bilimsel Araştırma Projeleri, öğretim üyeleri ve araştırmacıların akademik üretimlerini desteklemeyi, üniversitenin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, yeni dönemde de farklı disiplinlerden araştırmacıların öncü projeler geliştirmeleri için BAP Koordinatörlüğü aktif destek sağlamayı sürdürecek.

YENİ KOORDİNATÖRDEN İLK MESAJ

Görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Arzık ise yaptığı kısa değerlendirmede, “Üniversitemizin araştırma kültürünü daha ileriye taşımak için çalışacağız. Akademisyenlerimizin bilimsel üretimlerini teşvik edecek ve destekleyecek adımları kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.