ASÜ ile KOP’tan bölgesel kalkınmaya stratejik iş birliği

RAMAZAN ALTINSOY - METİN KURT / AKSARAY

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi, bölgesel kalkınmayı destekleyecek yeni projeler için iş birliğini güçlendiriyor. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu’ya gerçekleştirdiği ziyarette, üniversitenin yürüttüğü akademik çalışmaların yanı sıra toplumsal kalkınmaya katkı sunacak projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, üniversite ve KOP İdaresi arasında geliştirilebilecek ortak projeler ve stratejik başlıklar detaylı şekilde ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, yaptığı açıklamada, Aksaray Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmayı temel alan bir vizyon benimsediğini ifade ederek, “KOP İdaresi’nin yürüttüğü projeleri dikkatle izliyoruz. Üniversitemizle entegre çalışmaların, hem bilimsel üretkenliği hem de sosyal kalkınmayı hızlandıracağına inanıyorum. Kuracağımız stratejik iş birlikleriyle bölgemize değer katacak projelere birlikte imza atacağımızdan eminiz” dedi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda Aksaray Üniversitesi başta olmak üzere bölgedeki tüm üniversitelerle yakın iş birlikleri yürütmeye önem verdiklerini belirtti.

Ziyarette ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Karaşahin de hazır bulundu. Görüşmelerde ortak çalışma alanlarının tespit edilerek somut projelere dönüştürülmesi için karar alındı.

Yapılacak yeni projelerle, üniversite-kalkınma ajansı iş birliğinin bölgesel ekonomiye, tarıma, eğitime ve toplumsal gelişmeye ivme kazandırması bekleniyor.