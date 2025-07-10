ASÜ ile Malezya arasında bilimsel iş birliği köprüsü kuruldu

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararası akademik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. ASÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İlker Camkerten ve Prof. Dr. Ramazan İlgün, 21-28 Haziran 2025 tarihleri arasında Malezya Teknoloji Üniversitesi’ne (UTM) gerçekleştirdikleri ziyaretle, Türkiye ve Malezya arasında bilimsel ve teknolojik iş birliğini derinleştirecek stratejik adımlar attı.

Ziyaret kapsamında, veteriner bilimlerinden yapay zekâya kadar uzanan çok disiplinli alanlarda önemli temaslar sağlandı. Özellikle "Tek Sağlık", halk sağlığı, mikrobiyota, veteriner hekimlikte probiyotik-prebiyotik kullanımı gibi konularda verilen uluslararası seminerler büyük ilgi gördü.

Prof. Dr. İlker Camkerten’in "Akademiden Ticarileşmeye Bebek Adımları" başlıklı sunumu, bilimsel çalışmaların sanayiyle entegrasyonu konusunda dikkat çekici örnekler sundu. Bu sunum, UTM'de düzenlenen CEO Konuşma Serisi kapsamında geniş bir katılımla gerçekleşti.

Ziyaretin en kritik ayağını ise UTM üst yönetimiyle yapılan stratejik toplantılar oluşturdu. Bu görüşmelerde; veteriner bilimleri, biyoteknoloji, tarım teknolojisi, biyolojik ürün geliştirme ve yapay zekâ gibi öncelikli alanlarda ortak araştırma projeleri yürütülmesi, öğrenci ve akademisyen değişimi ile uluslararası hibe programlarına ortak başvurular yapılması konuları masaya yatırıldı.

Sadece iki üniversite arasındaki değil, aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasındaki bilimsel diyaloğun gelişmesine de katkı sağlayacak bu girişim, kıtalararası bir akademik köprü olma niteliği taşıyor. ASÜ’nün bu adımı, küresel bilim diplomasisine önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.

ASÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda atılan bu adım, üniversitemizin akademik gücünü küresel ölçekte daha görünür kılacaktır" ifadelerine yer verildi.