YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirme yönündeki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kazakistan’ın köklü eğitim kurumlarından Pavlodar Pedagoji Üniversitesi ile imzalanan mutabakat zaptı (MoU), iki ülke arasındaki bilimsel ve kültürel bağları daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ASÜSEM) organizasyonuyla Aksaray’a gelen Pavlodar Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yerzhan Amirbekuly ve beraberindeki heyet, ASÜ’nün çeşitli birimlerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretin en önemli aşamasında ise, iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

ASÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Pavlodar Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yerzhan Amirbekuly, ASÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erşan Sever ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, ASÜ Genel Sekreteri Ahmet Bülbül, Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Melayib Bilgin, ASÜSEM Müdürü Dr. Celal Karaca, ASÜSEM yöneticileri ve her iki üniversiteden çok sayıda akademisyen katıldı.

“KARDEŞ MİLLETLERLE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Törende konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Türkiye ile Kazakistan’ın tarihî, kültürel ve gönül bağlarının güçlü olduğunu vurgulayarak, imzalanan mutabakatın bu ilişkileri akademik düzeyde daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.

Arıbaş, “Biz kardeş milletiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu dostluğu pekiştirmek istiyoruz. Üniversitemiz, 14 fakülte, 6 meslek yüksekokulu ve 21 bin öğrencisiyle güçlü bir altyapıya sahip. Uluslararası öğrencilerimiz için barınma ve eğitim konusunda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Bu nedenle Pavlodar Üniversitesi ile başlattığımız iş birliği, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri ve eğitim programlarıyla somut sonuçlar doğuracaktır. Bu anlaşma, uzun soluklu bir kardeşlik ve bilimsel üretim sürecinin başlangıcıdır” dedi.

“TÜRKİYE İLE TARİHİ BAĞLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Kazakistan heyetine başkanlık eden Prof. Dr. Yerzhan Amirbekuly ise Türkiye’de bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Böylesine güzel bir şehirde ve üniversitede bulunmak bizim için büyük bir onur. Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. 1991’de bağımsızlığımızı ilan ettikten sadece 16 dakika sonra bizi tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Bu tarihi bağ, milletlerimiz arasındaki dostluğun simgesidir. Türkiye tarih boyunca Kazakistan’ın her zor döneminde yanında olmuştur. Bu nedenle iş birliğimizi çok önemsiyoruz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı ve değerli hocalarımızı Kazakistan’a davet ediyoruz.”

Amirbekuly, iki üniversite arasında imzalanan anlaşmanın; öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri, öğretim üyesi görevlendirmeleri ve karşılıklı akademik etkinlikleri kapsadığını belirtti.

ASÜSEM’DEN KAZAK AKADEMİSYENLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Ziyaretin organizasyonunu gerçekleştiren ASÜSEM Müdürü Dr. Celal Karaca, Pavlodar Pedagoji Üniversitesi heyetinin Aksaray’daki temasları süresince bir dizi seminer ve eğitim programına katılacaklarını açıkladı.

Karaca, “Pavlodar Pedagoji Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik olarak uzaktan eğitim yöntemiyle farklı modüller halinde eğitici eğitimi programları düzenleyeceğiz. Böylece iki üniversite arasındaki akademik etkileşimi daha da güçlendireceğiz” dedi.

İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA NELER VAR?

İmzalanan mutabakat zaptı, iki üniversite arasında uzun vadeli akademik ilişkilerin kurulmasını öngörüyor. Protokol çerçevesinde;

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci değişimi,

Ortak bilimsel araştırmalar ve proje yürütülmesi,

Öğretim üyesi değişimi ve karşılıklı ders verme programları,

Eğitim-öğretim iş birlikleri ve bilimsel etkinlikler,

Ortak yayın, konferans ve sempozyumlar düzenlenmesi, planlanıyor.

“KARDEŞLİK VE BİLİM AYNI MASADA”

Aksaray Üniversitesi’nin son dönemde yürüttüğü uluslararası temaslar, sadece akademik değil aynı zamanda kültürel diplomasi anlamında da dikkat çekiyor. ASÜ yönetimi, Türkiye’nin Orta Asya’daki dost ve kardeş ülkeleriyle ortak bilimsel çalışmalar yaparak hem bilimsel üretkenliği artırmayı hem de Türk dünyası arasında kalıcı bir akademik köprü kurmayı hedefliyor.