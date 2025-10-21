YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararası akademik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. ASÜ, Özbekistan’ın köklü eğitim kurumlarından Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü ile eğitim, araştırma ve kültürel alanlarda ortak çalışmalar yürütmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Shahzoda Negmatova’yı makamında ziyaret ederek, iki üniversite arasındaki akademik ve bilimsel ilişkileri güçlendirmek amacıyla yapılan protokolü imzaladı. İmza töreninde ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Sever ve Enstitü yönetimi de hazır bulundu.

AKADEMİK HAREKETLİLİK VE ORTAK PROJELER HEDEFLENİYOR

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında, iki kurum arasında öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler arasında akademik hareketliliğin artırılması, deneyim paylaşımı, ortak eğitim programlarının geliştirilmesi ve yenilikçi eğitim yaklaşımlarının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi, yurt dışı staj imkânlarının sağlanması, öğrenci ve öğretmen değişim programlarının uygulanması ile pedagoji alanında ortak seminer ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi konularında da iş birliği yapılacak.

“ÖZBEKİSTAN İLE TARİHÎ VE KÜLTÜREL BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, imza töreninde yaptığı açıklamada, Özbekistan ile yapılan bu anlaşmanın hem eğitim hem de kültürel iş birlikleri açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“Dost ve kardeş ülke Özbekistan ile tarihî ve kültürel bağlarımız çok güçlü. Aksaray Üniversitesi olarak bu bağları daha da pekiştirmek, akademik ve bilimsel alanlarda ortak adımlar atmak istiyoruz. Bu doğrultuda Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü ile imzaladığımız mutabakat zaptı, iki ülke arasında akademik köprülerin kurulmasına vesile olacaktır” dedi.

Rektör Arıbaş, Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Shahzoda Negmatova’ya nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Kendilerini en kısa zamanda Aksaray Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı.

HEDİYE VE PLAKET TAKDİMİYLE ANLAMLI BİR FİNAL

İmza töreninin ardından, iki üniversite arasında dostluk ve iş birliği temennilerinin dile getirildiği samimi bir ortamda, Prof. Dr. Shahzoda Negmatova tarafından Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Sever’e günün anısına plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.

Aksaray Üniversitesi’nin uluslararası iş birlikleri kapsamında attığı bu yeni adım, hem öğrenci ve akademisyen değişimlerine hem de bilimsel projelere ivme kazandırarak, Aksaray’ı uluslararası akademik ağda daha görünür hale getirmesi açısından büyük önem taşıyor.