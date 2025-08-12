ASÜ İslami İlimler Fakültesi’nde Dekanlık Görevi Prof. Dr. Mustafa Çoban’a Emanet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ASÜ İslami İlimler Fakültesi’nde Dekanlık Görevi Prof. Dr. Mustafa Çoban’a Emanet

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İslami İlimler Fakültesi’nde dekanlık görevinde bayrak değişimi yaşandı. Rektör Yardımcısı ve İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erşan Sever, görevini Prof. Dr. Mustafa Çoban’a devretti. Fakülte binasında düzenlenen devir-teslim töreninde akademik ve idari personel de hazır bulundu.

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Görevini devreden Prof. Dr. Erşan Sever, konuşmasında fakültenin akademik başarısını yükseltmek için yürüttükleri çalışmalardan bahsetti. Sever, “Görev süremiz boyunca fakültemizde akademik başarıyı en üst düzeye çıkarmak ve öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmak amacıyla yoğun bir gayret gösterdik. Bu süreçte destek veren tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Görevi devrettiğimiz Mustafa Çoban hocamızın, fakültemizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Mustafa Çoban ise kendisine duyulan güvene teşekkür ederek, “İslami İlimler Fakültemizi, akademik kalite ve bilimsel üretkenlik anlamında daha üst seviyelere taşımak en büyük hedefimizdir. Öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim alabilmesi için ekip olarak özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimde kaliteyi artırırken, aynı zamanda fakültemizin bilim dünyasında saygın bir yer edinmesi için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Devir-teslim töreni, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

