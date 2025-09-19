ASÜ kalite akreditasyon sürecinde güçlü potansiyeliyle öne çıkıyor

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), kalite akreditasyon sürecinde kararlı ve güçlü adımlarla ilerliyor. Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş başkanlığında yürütülen kalite çalışmalarına yönelik toplantıların son durağı Fen-Edebiyat Fakültesi oldu. Toplantıda, kalite güvencesi süreçleri ele alınarak mevcut durum değerlendirildi, yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Baran, dekan yardımcıları, Kalite Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Berkant Kayan, öğretim üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğü personeli katıldı.

“FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZİN LOKOMOTİFİ”

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, akreditasyon sürecinin üniversite için taşıdığı öneme dikkat çekti. ASÜ’nün akademik ve fiziki yapısıyla güçlü bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Arıbaş, şunları söyledi:

“Aksaray Üniversitesi’ne gelen herkes gerçekten hayranlığını gizleyemiyor. Mükemmel bir kampüs inşa edilmiş; geçmişte emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizde nitelikli akademik kadro, modern yapılar ve güçlü bir eğitim ortamı oluşturuldu. Akademik potansiyeli en yüksek fakültelerden birisi Fen-Edebiyat Fakültesi’dir. Üniversitemizin amiral gemisi, lokomotifi durumunda.”

“AKREDİTASYON SADECE BELGE DEĞİL, SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİDİR”

Akreditasyonun yalnızca bir belge olmadığını, aynı zamanda sürekli gelişim ve şeffaflık anlamına geldiğini belirten Rektör Arıbaş, sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

“Her şeyi kayıt altına almalı ve yazılı hale getirmeliyiz. Üniversitemiz yeniden akreditasyon alabilecek güçlü bir potansiyele sahip. Bir yıl içerisinde tüm hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekiyor. Aksaray hızla gelişen ve büyüyen bir şehir; akredite bir üniversiteyi fazlasıyla hak ediyor. Bu nedenle sizlerin desteğiyle kalite süreçlerinde yapılması gereken adımları titizlikle yerine getirecek ve bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Kalite süreci yalnızca bir belge almak değil, aynı zamanda şeffaf, ölçülebilir ve sürekli iyileştirmelerle üniversitemizin akademik kalitesini daha da yükseltmek demektir.”

AKADEMİSYENLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Toplantıda ayrıca ASÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Köse ile Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulmuttalip İpek, kalite ve akreditasyon sürecine ilişkin kapsamlı sunumlar yaparak öğretim üyelerini bilgilendirdi. Süreçte akademisyenlerin aktif katkısının önemine dikkat çekildi.

ASÜ yönetimi, akademik kadronun desteğiyle kalite yolculuğunu daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Üniversitenin eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması için sürecin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.