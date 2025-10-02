ASÜ Kariyer Merkezi, 4. çalıştayda stratejik adımlar için masadaydı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi Kariyer Merkezi, Türkiye genelindeki kariyer merkezlerini bir araya getiren 4. Kariyer Merkezleri Çalıştayı’na katılarak yükseköğretimde kariyer planlama, öğrenci gelişimi ve üniversite–sanayi iş birliği konularında önemli görüş alışverişlerinde bulundu.

Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalıştayda; üniversite kariyer merkezi yöneticileri, sektör ve oda temsilcileri ile çok sayıda akademisyen ve idari personel bir araya geldi. Aksaray Üniversitesi’ni (ASÜ) temsilen Kariyer Merkezi Müdür Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Alper Karademir ve Arş. Gör. Dr. Kubilayhan Göç katıldı.

KARİYER MERKEZLERİNİN ROLÜ YENİDEN TANIMLANDI

Çalıştayda kariyer merkezlerinin yalnızca mezunların istihdam süreçlerine katkı sağlayan birimler olmadığı, aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerine yön veren, yeteneklerini keşfetmelerine destek olan ve gelecek planlamalarında rehberlik sunan merkezler olduğu vurgulandı.

Katılımcılar; kariyer danışmanlığının bireysel gelişimden toplumsal kalkınmaya uzanan etkilerini değerlendirirken, üniversite–sanayi iş birliğinin artırılmasının ve öğrencilerin iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurabilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

ASÜ KARİYER MERKEZİ’NDEN YENİ VİZYON

ASÜ heyeti, çalıştayda edinilen görüş ve izlenimlerden hareketle üniversite bünyesinde yeni adımlar atmayı planlıyor. Buna göre Aksaray Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin;

Fakültelerle iş birliğini güçlendirmesi,

Öğrencilere yönelik kariyer danışmanlığı süreçlerini geliştirmesi,

Kişisel gelişim odaklı etkinliklerin sayısını artırması,

Sektörle etkileşim kanallarını genişletmesi hedefleniyor.

“Kariyer Planlaması Kalkınmanın Temelidir” Vurgusu

Çalıştayda yapılan sunum ve oturumlarda kariyer planlamasının sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını da doğrudan etkileyen bir unsur olduğu ifade edildi. Üniversitelerin kariyer merkezleri aracılığıyla öğrencilerine sundukları rehberlik ve fırsatların, nitelikli iş gücünün oluşumunda kritik bir rol üstlendiği dile getirildi.